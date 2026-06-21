Sebuah kisah yang berlarut-larut... Kapan Neymar akan tampil di Piala Dunia 2026?

Sesi latihan tim nasional Brasil hari Minggu ini menandai langkah penting lainnya menuju akhir dari saga berkepanjangan mengenai “keikutsertaan Neymar di Piala Dunia 2026”.

Meskipun telah ada beberapa hari latihan di lapangan, namun dengan beberapa pembatasan pada sesi latihan, Neymar tetap berpartisipasi secara aktif pada hari Minggu ini bersama para pemain lainnya dalam sesi latihan Seleção.

Timnas Brasil sedang bersiap menghadapi Skotlandia pada dini hari Kamis mendatang, dalam pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, mengingat tim Samba ini telah mengumpulkan 4 poin dari hasil imbang melawan Maroko (1-1) dan kemenangan atas Haiti (3-0).

Jaringan “ESPN” edisi Brasil melaporkan bahwa Neymar memasuki lapangan dengan mengenakan sepatu olahraganya, melakukan pemanasan bersama rombongan, dan ikut serta dalam sesi latihan bola yang diizinkan untuk difoto oleh media. Seperti biasa, para jurnalis meninggalkan lapangan latihan setelah 15 menit.

Diharapkan, kecuali ada masalah di menit-menit terakhir, Neymar akan ikut serta dalam kedua sesi latihan tersebut dan siap diturunkan oleh staf pelatih yang dipimpin Carlo Ancelotti untuk menghadapi Skotlandia.

Neymar belum bermain sejak 17 Mei, saat ia masih bersama Santos, dan masa istirahat yang cukup lama ini membuatnya sulit untuk memainkan peran yang signifikan saat menghadapi timnas Skotlandia. Oleh karena itu, kemungkinan besar Neymar akan duduk di bangku cadangan, dan paling banter, ia akan diturunkan pada menit-menit akhir.