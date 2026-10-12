Olivier Giroud, striker Lille, mengungkap alasan sebenarnya di balik kepergiannya dari Arsenal, dengan menegaskan bahwa ia terpaksa mengambil keputusan tersebut demi memastikan tempatnya dalam skuat timnas Prancis yang tampil di Piala Dunia 2018.

Menurut surat kabar Inggris "Mirror", striker Prancis itu meninggalkan Arsenal pada Januari 2018 untuk bergabung dengan Chelsea, salah satu rival klub lamanya di Liga Primer Inggris.

Giroud mencetak 105 gol dalam 253 pertandingan yang ia jalani dengan kostum Arsenal, setelah direkrut oleh pelatih Prancis Arsene Wenger.

Giroud bersiap kembali ke London Utara pekan ini, ketika Arsenal, juara Liga Primer Inggris, menghadapi klubnya saat ini, Lille, di Liga Champions.

Striker Prancis itu berbicara tentang masa yang ia lalui bersama Arsenal, "Ketika saya bergabung dengan Arsenal, performa saya berkembang pesat berkat hal-hal dasar yang kami kerjakan setiap hari dalam sesi latihan."

Ia menambahkan, "Kami mengerjakan pengembangan kemampuan teknis, dan menyelesaikan serangan dengan satu sentuhan, di samping membangun permainan serta umpan-umpan yang membantu kelangsungan serangan, bermain satu sentuhan kepada rekan setim, dan menuntaskan peluang dengan cepat di dalam kotak penalti."

Ia melanjutkan, "Itu adalah contoh yang sempurna. Saya berkembang sangat banyak di sisi ini, dan menjadi target man yang bisa diandalkan para pemain untuk diberi umpan dan digunakan dalam membangun serangan. Saya juga memiliki hubungan yang luar biasa dengan rekan-rekan setim saya saat itu. Gaya Wenger bertumpu pada permainan cepat dan mengalir, dan itu sangat menyenangkan untuk ditonton."

Ia menyambung, "Jelas bahwa ruang di dalam kotak penalti sekarang menjadi lebih sempit, selain itu tim-tim bertahan dengan dalam dan banyak menarik diri ke belakang. Sangat sulit untuk menerapkan hal itu pada saat ini, tetapi saya banyak menonton Arsenal, dan saya melihat adanya beberapa kemiripan dalam gaya bermainnya, karena tim selalu berusaha meningkatkan kecepatan permainan di sepertiga akhir area serangan."

Ia menimpali, "Anda tidak ingin memberi lawan ruang sedikit pun di dalam kotak penalti. Dan itu hal yang hebat. Saya bisa melihat banyak kemiripan antara tim Wenger dan tim saat ini."

Mengenai alasan pilihannya meninggalkan Arsenal, Giroud yang berusia 40 tahun berkata, "Itu adalah bagian dari perjalanan karier dan fase saya di sepak bola. Saya harus meninggalkan klub agar bisa tampil di Piala Dunia 2018, dan kita semua tahu bagaimana kisah itu berakhir."

Ia menutup, "Saya merasa sangat sedih meninggalkan klub, tetapi saya terpaksa mengambil keputusan itu. Itu keputusan yang sulit dalam karier saya, namun perlu dan penting untuk melanjutkan perjalanan profesional saya. Dan sangat luar biasa bisa kembali pada usia empat puluh tahun bersama sebuah klub Prancis, serta bermain melawan Arsenal yang dipimpin Mikel Arteta."



