"Saya berbicara dari hati": Gaspart menjelaskan serangan kontroversialnya terhadap Messi

Mantan presiden klub Barcelona, Joan Gaspart, menjadi sorotan utama media beberapa hari lalu, menyusul pernyataannya yang kontroversial tentang bintang Argentina, Lionel Messi.

Gaspart memimpin raksasa Catalunya itu pada periode antara tahun 2000 dan 2003, dan meninggalkan jabatannya dengan skenario dramatis yang menyedihkan melalui pengunduran diri terpaksa di bawah tekanan kemarahan para suporter.

Beberapa hari lalu, Gaspart berbicara dengan nada tajam tentang Messi: "Dia pikir dia siapa? Dia harus hati-hati, karena entitas Barcelona lebih besar daripada dirinya," sebagai sinyal terkait kemungkinan penghormatan untuk Messi di kota Barcelona.

Setelah beberapa hari berlalu, Gaspart sendiri tampil untuk menjelaskan pernyataan tersebut dan memaparkan posisinya. Saat hadir dalam program "Solo para Culés" (hanya untuk pendukung Barcelona), ia menjelaskan, menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Saya tidak pernah meminta maaf kepada anak-anak saya ketika saya menegur mereka atas suatu hal, baik saya benar maupun salah dalam pandangan saya, selama saya yakin bahwa hal itu demi kebaikan mereka."

Mantan presiden itu menambahkan: "Saya berbicara dari hati. Anda boleh mencintai Messi sebesar saya mencintainya, tetapi Anda tidak bisa mencintainya lebih dari saya. Saya mengakui bahwa ketika saya membaca pernyataan saya kemudian, saya menyadari bahwa saya seharusnya tidak mengungkapkan hal itu dengan cara seperti itu; meski saya memang berpikir dengan pola pikir tersebut, pemilihan katanya kurang tepat."

Gaspart melanjutkan penegasannya atas gagasan ini dengan menyinggung kuatnya hubungannya dengan pemain tersebut: "Saya sangat mencintainya, tetapi hubungan kami seperti hubungan ayah dengan anaknya. Seorang ayah menegur anaknya dan berkata: kamu tidak bertindak dengan benar dalam hal ini. Dan melalui pesan itu, dan karena saya menyimpan rasa cinta yang besar untuknya, saya sedikit berlebihan dalam reaksi saya."

Gaspart mengakhiri pembicaraannya dengan berupaya menghilangkan segala kesalahpahaman, dengan berkata: "Saya sedikit tercampur dalam menyampaikan hal-hal itu. Sudah logis bahwa klub Barcelona berada di atas semua orang, bukan hanya Messi, tetapi di atas siapa pun. Telah terjadi kesalahpahaman, dan mungkin pernyataan saya ditafsirkan sebagai upaya untuk mendukung presiden klub saat ini, tetapi itu sama sekali tidak benar."