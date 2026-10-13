Pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, menemukan solusi untuk krisis lini serangnya, akibat absennya winger Belanda-nya, Crysencio Summerville, pada laga menghadapi Al Sadd Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Sadd, beberapa saat lagi, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, pada pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Inzaghi memutuskan mengandalkan Sultan Mandash sebagai starter di posisi winger kanan, sekaligus menggeser pemain Brasil Gabriel Martinelli ke posisi utamanya di winger kiri, menyusul absennya Summerville karena skorsing.

Sebelumnya, Inzaghi terpaksa mengandalkan Martinelli di posisi winger kanan agar Summerville tetap bermain di posisi favoritnya sebagai winger kiri, sebelum pemain tersebut terkena skorsing.

Winger Belanda itu dijatuhi skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Al Gharafa Qatar pada pekan pertama fase liga di turnamen Asia yang sama.

Di sisi lain, Inzaghi memutuskan mengistirahatkan bek Prancis Theo Hernandez, dan menurunkan Mutaib Al Harbi sebagai starter menggantikannya, setelah ia tampil pada laga klasik terakhir melawan rival tradisional, Al Ittihad.

Bek Turki Yusuf Akcicek juga tampil sebagai starter menggantikan Hassan Tambakti, demikian pula gelandang Serbia Sergej Milinkovic-Savic yang baru pulih dari cedera dan bermain menggantikan pemain Prancis Simon Boabre.

Al Hilal memasuki pertandingan ini dengan menempati peringkat kelima di tabel klasemen zona Barat dengan 3 poin, sementara Al Sadd berada di peringkat kelima belas atau posisi kedua dari bawah tanpa poin.

Berikut susunan pemain Al Hilal:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

Lini belakang: Mohammed Mahzari - Yusuf Akcicek - Kalidou Koulibaly - Mutaib Al Harbi

Lini tengah: Mohamed Kanno - Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic

Lini serang: Sultan Mandash - Ollie Watkins - Gabriel Martinelli