Satu-satunya yang selamat... Sanksi dari AFC menghantam klub-klub Saudi

Klub-klub Saudi yang berpartisipasi dalam kompetisi Asia dijatuhi sanksi disiplin akibat beberapa pelanggaran yang terjadi selama pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Saudi Arabia melaporkan beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Asia (AFC) kepada berbagai klub yang berpartisipasi dalam Liga Champions Asia Elite dan Liga Champions Asia 2.

Klub Al-Hilal dan Al-Ahli dikenai sanksi disiplin di Liga Champions Asia Elite, sementara klub Al-Ittihad tidak terkena sanksi, sedangkan Al-Nassr juga dikenai sanksi di Liga Champions Asia 2.

Sanksi paling menonjol dijatuhkan kepada Al-Hilal, yang didenda 35 ribu dolar AS, serta penyerang asal Uruguay, Darwin Núñez, yang didenda 20 ribu dolar AS, karena tidak menghadiri kegiatan media setelah pertandingan melawan Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, pada putaran kedelapan fase liga.

Sedangkan Al-Ahli, dikenakan denda total 9.250 dolar AS, karena terlambat turun ke lapangan sebelum pertandingan melawan Shabab Al-Ahli pada putaran kedelapan fase liga, serta masuknya orang-orang yang tidak berwenang.

Sedangkan di Liga Champions Asia 2, Al-Nasr didenda 1.750 dolar AS, karena keterlambatan para pemainnya turun ke lapangan sebelum dimulainya babak kedua pertandingan melawan Arkadag Turkmenistan, pada leg pertama babak 16 besar.