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Satu Langkah Lagi Jamal Sellami Menuju Liga Roshn Saudi

J. Sellami
Al Fateh FC vs Al Ahli
Al Fateh FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Maroko
Arab Saudi
Yordania

Kesepakatan awal dan persetujuan yang dinanti

Pelatih asal Maroko, Jamal Sellami, kian dekat menjalani petualangan baru di Liga Roshn Arab Saudi, setelah kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menukangi Al-Fateh, menggantikan pelatih asal Arab Saudi, Khalid Al-Atwi.

Manajemen Al-Fateh tengah menanti kedatangan persetujuan resmi untuk mengumumkan kesepakatan dengan Sellami, yang diperkirakan tiba di Arab Saudi pada hari Selasa, sebagai persiapan untuk memulai tugasnya bersama tim, menyusul tercapainya kesepakatan damai untuk mengakhiri keterikatan klub Al-Ahsa'i dengan Al-Atwi.

Menurut surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi, Al-Fateh menandatangani kontrak dengan Al-Atwi pada 21 Juli lalu, tanpa mengungkap durasi kontrak, sebelum petualangan itu berakhir dengan cepat melalui kesepakatan untuk kepergiannya.

Sellami memiliki pengalaman luas di lapangan sepak bola Maroko dan Arab, karena ia memulai karier kepelatihannya pada tahun 2010, ketika bekerja sebagai asisten di staf kepelatihan timnas Maroko, sebelum kemudian menangani Hassania Agadir, Al-Fath Rabat, dan Difaa El Jadida.



Sellami juga menjalani petualangan bersama timnas Maroko kelompok usia, di mana ia menukangi timnas U-17 dan U-20, sebelum kembali pada tahun 2019 untuk melatih Difaa El Jadida dan kemudian Al-Fath Rabat.

Pada tahun 2024, ia pindah untuk menukangi timnas Yordania, dan berhasil mencatat pencapaian menonjol dengan lolos bersama mereka ke putaran final Piala Dunia 2026, sehingga memperkuat rekam jejak kepelatihannya sebelum menjalani kemungkinan petualangan baru di Liga Roshn Arab Saudi.

Dengan demikian, pengumuman resmi penunjukan Sellami yang berusia 55 tahun untuk menukangi Al-Fateh kini bergantung pada penyelesaian langkah terakhir dan memperoleh persetujuan yang diperlukan.




#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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