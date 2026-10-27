Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal, kembali ke susunan pemain inti tim, untuk pertama kalinya sepanjang musim ini, yaitu dalam laga menghadapi Al-Shamal asal Qatar di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al-Hilal bertandang ke markas Al-Shamal, hari Selasa ini, di Stadion Al-Bayt di Al-Khor, pada pekan ketiga fase liga turnamen Asia tersebut.

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, selaku direktur teknik tim Al-Hilal, mengumumkan susunan pemain inti yang akan menjalani pertandingan, di mana tampak kehadiran Salem Al-Dawsari untuk pertama kalinya musim ini.

"Sang Tornado" hanya tampil dalam dua pertandingan sebagai pemain pengganti sejak awal musim ini, yaitu karena operasi bedah yang ia jalani seusai tampil bersama Timnas Arab Saudi di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 14.15 HIL

Salem Al-Dawsari akan menjadi kapten bagi susunan pemain cadangan, mengingat keputusan Inzaghi untuk mengistirahatkan sebagian besar pemain inti, di mana ia akan bermain di samping pemain asal Pantai Gading, Mohamed Kader Meite, dan Sabry Dahel di lini depan.

Mohamed Kanno akan menjadi salah satu dari sedikit pemain inti dalam susunan tersebut, di mana ia akan bermain di samping Murad Hawsawi dan pemain asal Prancis, Simon Bouabre, di lini tengah.

Adapun lini belakang akan diisi oleh Mutaib Al-Harbi sebagai bek kanan, dan pemain asal Prancis, Theo Hernandez, di sisi kiri, dengan Ali Lajami dan pemain asal Turki, Yusuf Akçiçek, di antara keduanya, di depan kiper Mohammed Al-Owais.

Al-Hilal menjalani pertandingan ini dengan menempati peringkat keempat di klasemen grup wilayah Barat dengan koleksi 6 poin dari dua kemenangan, sementara Al-Shamal menempati peringkat kesebelas dengan koleksi dua poin dari dua kali seri.

Berikut susunan pemain Al-Hilal:

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais

Lini pertahanan: Mutaib Al-Harbi - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Theo Hernandez

Lini tengah: Mohamed Kanno - Murad Hawsawi - Simon Bouabre

Lini serang: Sabry Dahel - Mohamed Kader Meite - Salem Al-Dawsari