Torino vs Lazio akan disiarkan langsung oleh DAZN Italia. Berikut saluran TV dan pilihan untuk menonton laga ini melalui streaming.

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Serie A - Pekan 13 28 Nov 2026 - 12.00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino dan Lazio bertemu di Stadio Olimpico Grande Torino, Torino, pada pekan ke-13 Serie A. Kick-off dijadwalkan pada Sabtu, 28 November pukul 18.00.

Torino asuhan Ignazio Abate datang setelah kalah 1-0 dari Napoli di Maradona pada Sabtu lalu. Gol McTominay pada menit ke-72 menentukan hasil laga ketika Torino juga sempat membentur mistar gawang melalui Mandragora. Torino berada di posisi ke-13 klasemen.

Lazio asuhan Gennaro Gattuso memuncaki klasemen liga. Mereka belum kalah musim ini dan pada laga terakhir mengalahkan Lecce 3-0 di Olimpico. Tijjani Noslin menjadi salah satu pemain yang menonjol pada awal musim ini.

Bagi Lazio, pemain yang paling dinantikan kembali adalah Mattia Zaccagni, yang sudah kembali berlatih bersama tim setelah mengalami cedera otot kuadrisep paha. Sang kapten absen sejak 1 November dan melewatkan laga melawan Napoli serta Lecce. Belum diketahui apakah Gattuso akan memainkannya sejak menit pertama.

Torino memburu poin untuk mengakhiri rentetan tiga kekalahan dalam empat laga liga terakhir. Sementara itu, Lazio ingin mempertahankan posisi puncak menjelang jadwal padat, termasuk derbi melawan Roma pada 13 Desember.

Berikut semua informasi tentang tempat menonton Torino vs Lazio di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Torino asuhan Abate diperkirakan menurunkan susunan pemain berikut: Perri; Coco, Coemert, Comuzzo; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli, dan Israel tidak dapat bermain, sementara tidak ada pemain yang terkena skorsing.

Lazio asuhan Gattuso diperkirakan tampil dengan Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto, dan Marusic absen, sedangkan tidak ada pemain yang terkena skorsing. Informasi terbaru akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa terkini

Torino mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga Serie A terakhir (1M-1S-3K). Laga terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Napoli pada 21 November. Torino mencetak 7 gol dan kebobolan 7 gol, dengan kemenangan 3-2 atas Monza sebagai satu-satunya kemenangan serta kekalahan 3-1 dari Como sebagai hasil terburuk.

Lazio menang empat kali dan sekali imbang (4M-1S-0K). Laga terakhir mereka adalah kemenangan 3-0 atas Lecce pada 21 November, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Napoli. Lazio mencetak 14 gol dan kebobolan 5 gol, termasuk dalam kemenangan 6-2 atas Sassuolo pada 27 Oktober.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 1 Maret 2026, ketika Torino mengalahkan Lazio 2-0 di Serie A. Dalam lima pertemuan yang diperhitungkan, Lazio menang dua kali, Torino dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Lazio mencetak 10 gol dan Torino 7 gol, dengan hasil imbang 3-3 pada Oktober 2025 sebagai laga dengan gol terbanyak.

Klasemen

Di Serie A, Torino menempati posisi ke-13, sementara Lazio memimpin klasemen di posisi pertama.