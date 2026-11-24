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Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Parc des Princes

Parc des Princes di Paris menjadi tempat berlangsungnya PSG vs Roma, laga Liga Champions yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim yang memburu poin penting.

Juara bertahan Eropa datang ke pertandingan ini dengan 12 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Kemenangan terakhir diraih di Nice, ketika tim asuhan Luis Enrique bangkit dari ketertinggalan dan menang 3-2 berkat gol Ferran Torres lima menit menjelang akhir laga.

Namun, kemenangan di Côte d'Azur harus dibayar mahal. Desire Doue mengalami robek ligamen krusiat anterior di lutut kanan dan akan menjalani operasi sebelum akhir bulan, sementara Khvicha Kvaratskhelia absen sejak pertandingan Oktober melawan Barcelona akibat cedera yang sama.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini tengah tampil gemilang di liga. Kemenangan 5-1 atas Parma membawa Roma kembali terpaut dua poin dari Lazio di puncak klasemen, berkat empat gol Donyell Malen.

Di Eropa, perjalanan mereka tidak semulus itu. Kekalahan 3-2 dari Manchester United pada penampilan terakhir di Liga Champions memengaruhi posisi Roma di klasemen, dan mereka ingin memperbaikinya di Paris.

Tugas itu tidak mudah karena PSG mencetak enam gol ke gawang Villarreal di hadapan pendukung sendiri pada laga Eropa sebelumnya. Gasperini harus menemukan cara meredam lini serang yang tetap memiliki banyak kualitas meski sejumlah pemain absen.

Berikut semua informasi tentang saluran TV, streaming, dan waktu untuk menyaksikan pertandingan.

Kabar tim

Untuk PSG, Luis Enrique diperkirakan menurunkan Safonov di bawah mistar, dengan Pacho, Zabarnyi, dan Lucas Hernandez di lini belakang serta Hakimi di sisi kanan. Lini tengah diproyeksikan diisi Fabian Ruiz, Joao Neves, dan Vitinha, sementara Ferran Torres, Akliouche, dan Mayulu diharapkan tampil di lini depan. Itulah prediksi susunan pemain saat ini, tanpa laporan mengenai pemain yang absen atau terkena skorsing.

Roma asuhan Gasperini diperkirakan mengandalkan Vasquez di bawah mistar, dengan Mancini, Hermoso, dan Balerdi di depannya. Cristante, Molina, De Roon, dan Wesley diproyeksikan tampil di lini tengah, sementara Soulé, Mora, dan Malen akan mengisi lini serang. Roma juga dilaporkan tidak memiliki pemain yang absen, dan kabar terbaru akan tersedia mendekati kick-off.

Performa terkini

PSG datang ke laga ini dengan lima kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Yang terbaru adalah kemenangan 3-2 di Nice dalam laga Ligue 1, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Troyes, 6-0 atas Villarreal di Liga Champions, 5-1 atas Le Havre, dan 2-0 atas Lyon. Secara keseluruhan, tim Paris itu mencetak 17 gol dan hanya kebobolan tiga kali, dengan tiga kali tanpa kebobolan.

Roma mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam rentang yang sama. Kemenangan terbaru mereka adalah 5-1 atas Parma, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Sassuolo, 5-2 atas Udinese, dan 4-2 atas Cagliari. Satu-satunya kekalahan adalah hasil 3-2 melawan Manchester United di Liga Champions. Roma mencetak 19 gol dan kebobolan delapan kali.

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 0 1 0 Club Friendlies Paris Saint-Germain PSG 1 Roma ROM 1 FT 1 Gol yang Dicetak 1 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Kedua tim sangat jarang bertemu. Satu-satunya pertemuan terbaru yang tercatat adalah laga persahabatan pada 1 Agustus 2010, yang berakhir 1-1. Dengan demikian, rekor pertemuan mereka adalah satu hasil imbang dengan masing-masing satu gol, sehingga laga Liga Champions ini terasa seperti pertemuan yang nyaris perdana.

Klasemen

Di Liga Champions, PSG menempati posisi pertama klasemen, sementara Roma berada di peringkat ke-20. Bagi tim Paris, ini kesempatan untuk memperkuat posisi di puncak. Bagi Roma, ini peluang mengambil langkah penting menuju kelolosan yang lebih aman.