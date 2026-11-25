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Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Parc des Princes

Parc des Princes di Paris menjadi tempat berlangsungnya PSG vs Roma, laga Liga Champions yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim yang tengah memburu poin penting.

Juara bertahan Eropa datang dengan 12 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Kemenangan terakhir diraih di Nice, ketika tim asuhan Luis Enrique bangkit dari ketertinggalan dan menang 3-2 berkat gol Ferran Torres lima menit menjelang akhir pertandingan.

Namun, kemenangan di Côte d'Azur harus dibayar mahal. Desire Doue mengalami robek ligamen krusiatum anterior pada lutut kanannya dan akan menjalani operasi sebelum akhir bulan, sementara Khvicha Kvaratskhelia absen sejak laga melawan Barcelona pada Oktober akibat cedera yang sama.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini sedang tampil gemilang di liga. Kemenangan 5-1 atas Parma membawa Roma kembali terpaut dua poin dari Lazio yang memuncaki klasemen, berkat empat gol Donyell Malen.

Di Eropa, perjalanan mereka tidak semulus itu. Kekalahan 3-2 dari Manchester United dalam penampilan terakhir di Liga Champions membebani posisi Roma di klasemen, yang ingin mereka perbaiki di Paris.

Tugas itu tidak mudah karena PSG mencetak enam gol ke gawang Villarreal dalam laga Eropa sebelumnya di hadapan pendukung sendiri. Gasperini harus menemukan cara meredam lini serang yang tetap memiliki banyak kualitas meski sejumlah pemain absen.

Berikut semua informasi mengenai saluran TV, streaming, dan waktu pertandingan.

Kabar kedua tim

Untuk PSG, Luis Enrique diperkirakan menurunkan Safonov di bawah mistar, dengan Pacho, Zabarnyi, dan Lucas Hernandez di lini belakang serta Hakimi di sisi kanan. Lini tengah diproyeksikan diisi Fabian Ruiz, Joao Neves, dan Vitinha, sementara Ferran Torres, Akliouche, dan Mayulu diperkirakan tampil di lini depan. Itulah prediksi susunan pemain saat ini, tanpa ada pemain absen atau terkena skorsing yang dilaporkan.

Roma asuhan Gasperini diperkirakan mengandalkan Vasquez di bawah mistar, dengan Mancini, Hermoso, dan Balerdi di depannya. Cristante, Molina, De Roon, dan Wesley diproyeksikan mengisi lini tengah, sementara Soulé, Mora, dan Malen membentuk lini serang. Roma juga tidak mencatatkan pemain absen, dan kabar terbaru akan tersedia mendekati kick-off.

Performa terkini

PSG menghadapi laga ini dengan lima kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Yang terbaru adalah kemenangan 3-2 di kandang Nice dalam Ligue 1, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Troyes, 6-0 atas Villarreal di Liga Champions, 5-1 atas Le Havre, dan 2-0 atas Lyon. Secara keseluruhan, klub Paris itu mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 3, dengan tiga kali mencatatkan nirbobol.

Roma mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam periode yang sama. Kemenangan terbaru mereka adalah 5-1 atas Parma, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Sassuolo, 5-2 atas Udinese, dan 4-2 atas Cagliari. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 3-2 dari Manchester United di Liga Champions. Roma mencetak 19 gol dan kebobolan 8.

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 0 1 0 Club Friendlies Paris Saint-Germain PSG 1 Roma ROM 1 FT 1 Gol yang Dicetak 1 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Kedua tim sangat jarang bertemu. Satu-satunya pertemuan terbaru yang tercatat adalah laga persahabatan pada 1 Agustus 2010, yang berakhir 1-1. Dengan demikian, rekor mereka adalah satu kali imbang dengan masing-masing mencetak satu gol, sehingga laga Liga Champions ini terasa seperti pertemuan yang nyaris perdana.

Klasemen

Di klasemen Liga Champions, PSG menempati posisi pertama, sedangkan Roma berada di peringkat ke-20. Bagi klub Paris itu, laga ini menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi di puncak. Bagi Roma, ini peluang mengambil langkah penting menuju kelolosan yang lebih nyaman.