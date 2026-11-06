Cara menonton Nottingham Forest vs Manchester City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 12.30 City Ground, Nottingham

Manchester City bertandang ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest di Liga Primer, dengan tekad menghentikan rentetan dua kekalahan di kompetisi domestik.

Gol penentu kemenangan Erling Haaland pada menit-menit akhir saat menghadapi RB Leipzig pada pertengahan pekan membawa tim asuhan Enzo Maresca meraih kemenangan 3-2 di Liga Champions. Namun, pemain asal Norwegia itu terus terang mengatakan bahwa City perlu lebih tegas dalam memanfaatkan keunggulan yang telah mereka bangun. Kelengahan di lini belakang yang membuat Leipzig mampu menyamakan kedudukan dua kali akan menjadi perhatian Maresca menjelang ujian akhir pekan ini.

Forest datang dengan performa sulit di kompetisi domestik setelah kalah dalam empat dari lima laga terakhir mereka di Liga Primer. Tim asuhan Oliver Glasner kebobolan enam gol dalam empat kekalahan tersebut dan berada di peringkat ke-19 klasemen, sehingga laga kandang ini menjadi pertandingan yang tidak boleh mereka kalah.

City menempati posisi kedua klasemen Liga Primer dan ingin mengukuhkan posisi mereka sebelum jeda internasional. Haaland, yang mengenakan ban kapten pada pertengahan pekan, sedang tampil produktif dan akan menjadi ancaman utama yang harus diredam lini pertahanan Glasner.

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