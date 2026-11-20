Cara menonton Monaco vs Auxerre dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 14.45 Stade Louis II, Monaco

Monaco menjamu Auxerre di Stade Louis II dalam laga Ligue 1 yang sangat penting bagi kedua tim di ujung klasemen yang berlawanan.

Monaco asuhan Filipe Luis menempati posisi ketujuh di Ligue 1 dan harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan Conference League, tempat mereka meraih dua kemenangan beruntun atas Freiburg dan Nordsjaelland. Performa mereka di liga belum konsisten, tetapi Monaco tetap sulit dikalahkan di kandang.

Auxerre datang ke Monaco dalam kondisi buruk. Tim asuhan Will Still kalah dalam tiga dari lima laga terakhirnya di Ligue 1 dan kebobolan sepuluh gol selama periode itu. Kekalahan telak 5-1 dari Strasbourg dan kekalahan 1-0 dari Paris FC membuat mereka berada di posisi ke-14 klasemen. Mereka sangat membutuhkan hasil positif dalam laga tandang ini.

Rekor pertemuan kedua tim juga memberi Monaco alasan untuk optimistis. Mereka memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir, termasuk kemenangan kandang 4-2 pada Februari 2025 dan kemenangan 3-0 di markas Auxerre pada September 2024.

Auxerre pernah mengalahkan Monaco 1-2 dalam laga tandang pada September 2025, sehingga mereka mampu menyulitkan tuan rumah. Namun, mengingat perjalanan musim mereka sejak itu, kemenangan tersebut kini terasa seperti kenangan lama.

Untuk informasi siaran mengenai tempat menyaksikan Monaco vs Auxerre secara langsung, simak penjelasan berikut.

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