Cara menyaksikan Lyon vs Lillestroem dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Groupama Stadium

Lyon menjamu Lillestrom di Groupama Stadium pada Kamis, 26 November, dalam laga Liga Europa yang dimulai pukul 21.00 waktu setempat.

Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri meningkat setelah menang 1-0 di markas Lille pada Sabtu. Hasil itu mengakhiri periode sulit berupa dua kekalahan beruntun dan memberi Carlos Vicens dorongan pada saat yang tepat.

Lyon menempati peringkat ke-13 klasemen Liga Europa, sehingga masih banyak yang harus mereka lakukan di fase liga. Dalam laga Eropa sebelumnya pada awal bulan ini, mereka bermain imbang 1-1 dengan Real Sociedad.

Lillestrom datang ke Prancis dengan performa bagus di kompetisi domestik di bawah Hans Erik Oedegaard. Mereka menang 2-0 di markas Sarpsborg 08 dalam laga Eliteserien pada Minggu, kemenangan ketiga mereka secara beruntun di liga.

Tim asal Norwegia itu menghadapi tantangan lebih berat di kompetisi Eropa. Mereka kalah 0-1 dari Viktoria Plzen dalam laga Liga Europa terakhir dan menempati peringkat ke-34 klasemen.