Cara menonton Le Mans vs Monaco dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 11.15 Stade Marie-Marvingt

Le Mans menjamu Monaco di Stade Marie-Marvingt pada Minggu, 8 November 2026, dalam pertandingan Ligue 1 yang mempertemukan dua klub dengan kondisi sangat berbeda musim ini.

Le Mans asuhan Patrick Videira datang dalam performa buruk setelah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Troyes, dan dalam beberapa pekan terakhir mereka kesulitan tampil konsisten.

Monaco menempati posisi ketujuh klasemen Ligue 1 dan memiliki ambisi nyata untuk berlaga di kompetisi Eropa, meski tim asuhan Filipe Luis meraih hasil yang beragam. Mereka kalah 3-1 dari Paris FC di liga sebelum bangkit dengan kemenangan 2-0 atas FC Nordsjælland di Conference League pada pertengahan pekan.

Lamine Camara menjadi salah satu pemain paling berpengaruh bagi Monaco musim ini. Pemain tim nasional Senegal berusia 22 tahun itu menghadirkan energi dan kualitas saat menyerang maupun bertahan. Kehadirannya di lini tengah akan menjadi kunci bagi upaya Monaco mengendalikan jalannya pertandingan di Stade Marie-Marvingt.

Paris Brunner muncul sebagai pilihan utama Monaco di lini serang musim ini. Pemain berusia 20 tahun itu tampil mengesankan di Ligue 1 dan mengungguli para penyerang yang lebih berpengalaman dalam urutan pilihan tim.

Le Mans akan kehilangan beberapa pemain tim utama akibat cedera. Kondisi ini membatasi pilihan Videira dan menambah tekanan pada skuad yang sudah kesulitan meraih hasil. Monaco juga menghadapi sejumlah masalah cedera menjelang pertandingan ini.

Simak informasi lengkap tentang cara menonton Le Mans vs Monaco secara langsung, termasuk pilihan saluran TV dan streaming, waktu sepak mula, serta kabar terbaru kedua tim.

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