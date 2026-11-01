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AFC Champions League Elite
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Saksikan langsung Al-Gharafa vs. Al Qadsiah hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan melalui layanan streaming?

Al-Gharafa vs Al Qadsiah
Al-Gharafa
Al Qadsiah
AFC Champions League Elite

Panduan lengkap cara menyaksikan Al-Gharafa vs Al Qadsiah secara langsung di Liga Champions Asia Elite hari ini.

Cara menonton Al-Gharafa vs Al Qadsiah dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

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AFC Champions League Elite - Pekan 4

Al-Gharafa menjamu Al Qadsiah di Liga Champions Asia Elite. Tim asuhan Pedro Martins berupaya menghentikan rentetan hasil buruk di kompetisi kontinental saat menghadapi Qadsiah yang datang dengan performa kuat di kompetisi domestik.

Al-Gharafa berada di peringkat ke-15 klasemen grup Barat dan kesulitan membangun momentum dalam kiprahnya di kompetisi AFC. Dua kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Champions Asia Elite, termasuk dari Esteghlal dan Al Ahli, membuat posisi mereka di grup genting.

Sebaliknya, Al Qadsiah asuhan Brendan Rodgers menyambut pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka membantai Al Riyadh 6-0 dalam laga terakhir di Liga Pro Saudi, hasil yang menunjukkan betapa berbahayanya tim ini saat tampil maksimal.

Performa Qadsiah di kompetisi kontinental tidak semeyakinkan itu. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Al-Sadd dalam pertandingan terakhir di Liga Champions Asia Elite, meski satu poin dari laga tandang tersebut menjaga peluang mereka di klasemen grup Barat.

Al-Gharafa sangat membutuhkan poin, sementara Qadsiah ingin melanjutkan momentum dari kompetisi domestik. Karena itu, pertandingan ini penting bagi ambisi kedua tim di kompetisi kontinental. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menontonnya.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Al-Gharafa vs Al Qadsiah

Manajer

  • P. Martins

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