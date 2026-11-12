Cara menonton Inggris vs Kroasia dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk & temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 Wembley

Inggris menjamu Kroasia di Stadion Wembley pada Kamis malam dalam pertandingan Grup A3 UEFA Nations League. Tim asuhan Thomas Tuchel berupaya memperkuat posisinya di klasemen grup.

Laga ini memiliki makna lebih dari sekadar pertandingan. Harry Kane akan memecahkan rekor penampilan timnas putra Inggris yang telah lama dipegang Peter Shilton saat mencatatkan penampilan ke-126, melampaui kiper legendaris yang memegang rekor tersebut sejak 1989. Upacara khusus sebelum pertandingan direncanakan berlangsung di Wembley, dengan Shilton hadir untuk menandai pergantian pemegang rekor.

Keberhasilan Kane meraih Ballon d'Or juga akan mendapat pengakuan di hadapan pendukung tuan rumah, menambah suasana perayaan pada malam yang sudah menjadi momen bersejarah bagi sepakbola Inggris. Striker Bayern Munich itu membidik 100 gol internasional dan belum menunjukkan tanda-tanda melambat.

Kroasia datang di bawah asuhan Slaven Bilic setelah menjalani kiprah yang sulit di Nations League. Pertemuan-pertemuan terakhir mereka dengan Inggris berlangsung berat sebelah, dan tim tamu membutuhkan peningkatan signifikan agar terhindar dari kekalahan telak lainnya di Wembley.

Skuad muda Inggris terus menarik perhatian. Rio Ngumoha yang berusia 18 tahun kembali mendapat panggilan setelah tampil mengesankan di level klub, termasuk penampilan menonjol dalam kemenangan Liverpool atas Villarreal di Liga Champions. Ia ingin kembali mendapat kesempatan tampil di pentas internasional.

Jude Bellingham membawa kualitas yang ditunjukkannya di Real Madrid ke lini tengah Wembley, sementara Declan Rice menjadi penopang di sektor tersebut. Inggris menghadapi laga ini dengan kedalaman skuad dan momentum yang kuat.