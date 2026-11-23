Pilihan untuk menyaksikan Como vs AEK Athena di TV dan melalui streaming langsung tercantum di bawah ini. Pertandingan tersedia di Sky Sport dan NOW, dengan tautan untuk menonton siaran langsung.

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Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Stadio G. Sinigaglia

Stadion Giuseppe Sinigaglia menjadi tempat berlangsungnya Como vs AEK Athena, laga Liga Champions yang mempertemukan tim dengan kepercayaan diri tinggi dan tim yang tengah mencari jawaban.

Como asuhan Cesc Fabregas datang setelah menang 2-0 atas Cagliari di Serie A, hasil yang menghapus kekecewaan akibat kekalahan 2-0 dari Inter. Di kompetisi Eropa, Como sudah menunjukkan performa terbaiknya dengan menghajar Lens 9-1.

Catatan yang paling menonjol adalah produktivitas serangan mereka: 15 gol dalam lima pertandingan terakhir. Nico Paz menjadi simbol peningkatan ini, dengan enam gol dan delapan assist dalam 14 penampilan musim ini di semua kompetisi.

AEK Athena asuhan Marko Nikolic sedang melalui periode yang lebih sulit. Setelah kalah 2-3 dari Real Madrid di Liga Champions, tim asal Yunani itu juga takluk dalam derbi melawan Panathinaikos dan laga piala menghadapi PAOK.

Namun, pertandingan terakhir membawa sinyal positif: kemenangan 1-0 di markas Kalamata dalam laga liga. Bagi tim Nikolic, titik lemahnya tetap pertahanan, yang telah kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir.

Berikut semua informasi untuk mengikuti Como vs AEK Athena secara langsung: saluran TV, streaming langsung, susunan pemain, dan performa terkini.

Kabar tim

Como asuhan Cesc Fabregas harus bermain tanpa Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao, dan Moise Kean yang semuanya absen karena cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Dalam prediksi susunan pemain, Jean Butez menempati posisi penjaga gawang, dengan Kempf, Couto, Ramon, dan Valle di lini belakang, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina, dan Paz di lini tengah, serta Douvikas sebagai penyerang tunggal.

AEK Athena asuhan Marko Nikolic kehilangan Zini, Oleksandr Zubkov, dan Kervin Arriaga akibat cedera, sementara Aboubakary Koita terkena skorsing. Dalam prediksi sebelas pemain utama, Strakosha menempati posisi penjaga gawang, Relvas dan Moukoudi berada di lini belakang, Marin dan Majer di lini tengah, serta Varga dan Jovic menjadi duet penyerang. Pembaruan lebih lanjut mungkin tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Como meraih empat kemenangan dan satu kekalahan (4-0-1) dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbarunya adalah 2-0 atas Cagliari di Serie A, sedangkan hasil paling telak adalah kemenangan 9-1 di markas Lens dalam laga Liga Champions. Dalam pertandingan lainnya, Como mengalahkan Venezia 1-0 dan Torino 3-1, serta hanya kalah 2-0 dari Inter. Secara keseluruhan, tim Fabregas mencetak 15 gol dan kebobolan empat gol.

AEK Athena menang dua kali dan kalah tiga kali (2-0-3). Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 di markas Kalamata dalam laga Super League, yang didahului kemenangan 2-1 atas Levadiakos. Sementara itu, mereka kalah dari Real Madrid (2-3), Panathinaikos (0-2), dan PAOK dalam laga piala (1-3). Catatan mereka adalah enam gol dicetak dan sembilan gol kebobolan.

Rekor pertemuan

Berdasarkan data yang tersedia, tidak ada catatan pertemuan terbaru antara Como dan AEK Athena. Karena itu, rekor pertemuan kedua tim tidak dapat disusun: laga ini berlangsung tanpa riwayat pertemuan terbaru sebagai acuan.

Klasemen

Di klasemen Liga Champions, Como menempati posisi keempat, sedangkan AEK Athena berada di peringkat ke-29. Jarak tersebut mencerminkan dua perjalanan yang bertolak belakang di kompetisi Eropa musim ini: Como berada di papan atas dan berupaya mempertahankan posisinya, sementara tim asal Yunani itu berada di papan bawah dan membutuhkan poin untuk memperbaiki perjalanan mereka.