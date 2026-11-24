Pilihan untuk menyaksikan Como vs AEK Athena di TV dan live streaming tercantum di bawah ini. Pertandingan tersedia di Sky Sport dan NOW, dengan siaran langsung yang dapat diakses melalui tautan yang tersedia.

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Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Stadio G. Sinigaglia

Stadion Giuseppe Sinigaglia menjadi tempat berlangsungnya laga Liga Champions antara Como dan AEK Athena, yang mempertemukan tim dengan kepercayaan diri tinggi dan tim yang sedang mencari jawaban.

Como asuhan Cesc Fabregas datang setelah menang 2-0 atas Cagliari di Serie A, hasil yang menghapus kekalahan 2-0 dari Inter. Di kompetisi Eropa, Como telah menunjukkan penampilan terbaiknya dengan menghajar Lens 9-1.

Catatan yang paling menonjol adalah produktivitas serangan mereka: 15 gol dalam lima pertandingan terakhir. Nico Paz menjadi simbol peningkatan ini, dengan enam gol dan delapan assist dalam 14 penampilan musim ini di semua kompetisi.

AEK Athena asuhan Marko Nikolic sedang melewati periode yang lebih sulit. Setelah kalah 2-3 dari Real Madrid di Liga Champions, tim asal Yunani itu juga takluk dalam derbi melawan Panathinaikos dan laga piala menghadapi PAOK.

Namun, pertandingan terakhir membawa sinyal positif: kemenangan 1-0 di kandang Kalamata dalam laga liga. Bagi tim Nikolic, titik lemah mereka tetap berada di lini pertahanan, yang kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan Como vs AEK Athena secara langsung: saluran TV, live streaming, susunan pemain, dan performa terkini.

Kabar tim

Como asuhan Cesc Fabregas harus bermain tanpa Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao, dan Moise Kean, yang semuanya absen karena cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Dalam perkiraan susunan pemain utama, Jean Butez menempati posisi penjaga gawang, dengan Kempf, Couto, Ramon, dan Valle di lini belakang, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina, dan Paz di lini tengah, serta Douvikas sebagai penyerang tunggal.

AEK Athena asuhan Marko Nikolic tanpa Zini, Oleksandr Zubkov, dan Kervin Arriaga yang cedera, sementara Aboubakary Koita terkena skorsing. Dalam perkiraan sebelas pemain utama, Strakosha menjaga gawang, Relvas dan Moukoudi berada di lini belakang, Marin dan Majer di lini tengah, sementara Varga dan Jovic menjadi duet penyerang. Pembaruan lebih lanjut mungkin tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Como mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan (4-0-1) dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbarunya adalah hasil 2-0 atas Cagliari di Serie A, sedangkan hasil paling telak tetap kemenangan 9-1 di kandang Lens dalam Liga Champions. Dalam pertandingan lainnya, Como mengalahkan Venezia 1-0 dan Torino 3-1, serta hanya kalah 2-0 dari Inter. Secara keseluruhan, tim Fabregas mencetak 15 gol dan kebobolan empat.

AEK Athena meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan (2-0-3). Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang Kalamata dalam Super League, setelah sebelumnya menang 2-1 atas Levadiakos. Mereka juga kalah dari Real Madrid (2-3), Panathinaikos (0-2), dan PAOK di kompetisi piala (1-3). Catatan mereka adalah enam gol dan sembilan kali kebobolan.

Rekor pertemuan

Data yang tersedia tidak menunjukkan adanya pertemuan terbaru antara Como dan AEK Athena. Karena itu, rekor pertemuan kedua tim tidak dapat dirangkum: laga ini berlangsung tanpa riwayat pertemuan terkini sebagai acuan.

Klasemen

Di klasemen Liga Champions, Como menempati posisi keempat, sedangkan AEK Athena berada di peringkat ke-29. Jarak tersebut menggambarkan dua perjalanan yang bertolak belakang di kompetisi Eropa musim ini: Como berada di papan atas dan berupaya memperkuat posisinya, sementara tim asal Yunani itu tertahan di papan bawah dan membutuhkan poin untuk memperbaiki perjalanannya.