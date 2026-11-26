Cara menonton Brest vs Paris FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 27 Nov 2026 - 14.45 Stade Francis le Ble

Brest menjamu Paris FC di Stade Francis Le Ble dalam laga Ligue 1 antara dua tim yang belakangan tampil baik.

Tim asuhan Julien Lachuer memasuki laga ini setelah memenangi tiga dari lima pertandingan liga terakhir. Kemenangan teranyar diraih dengan skor 1-0 di kandang Strasbourg pada 21 November, memperpanjang catatan mereka menjadi tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Brest berada di posisi keenam klasemen dan tampil terorganisasi dalam bertahan. Lyon dan Lorient sama-sama mereka kalahkan 2-0 pada awal bulan ini.

Paris FC datang dengan performa yang bahkan lebih baik. Tim asuhan Liam Rosenior berada di posisi kedua Ligue 1 setelah menang 4-0 di kandang atas Angers pada 22 November.

Sebelum hasil itu, mereka menang di kandang Auxerre dan saat menjamu Monaco. Dengan demikian, tim tamu telah meraih tiga kemenangan beruntun. Mereka juga produktif mencetak gol, termasuk saat menang 4-3 atas Rennes pada Oktober.

Paris FC mengalahkan Brest 4-0 dalam pertemuan terakhir kedua tim pada Mei, sehingga laga ini memiliki tensi tambahan bagi tuan rumah. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan.

Informasi siaran resmi untuk Brest vs Paris FC saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad