Cara menonton Brest vs Lyon dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 11.15 Stade Francis le Ble

Brest menjamu Lyon di Stade Francis-Le Blé, Brest, pada Minggu, 8 November, dalam laga Ligue 1 yang menjadi semakin menarik setelah pekan penuh gejolak bagi tim tamu.

Lyon tiba di Bretagne di bawah pelatih sementara Jorge Maciel setelah Paulo Fonseca pergi di pertengahan musim untuk menangani Sporting di Portugal. Maciel, yang sebelumnya menjadi asisten Fonseca, mengambil alih kendali sementara klub mencari pengganti tetap.

Brest menempati peringkat ke-11 di Ligue 1 dan menghadapi laga ini dengan hasil yang beragam. Tim asuhan Julien Lachuer mengalahkan Lorient 2-0 pada pertandingan terakhir, tetapi belum konsisten, dengan hanya mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir.

Lyon, yang kini berada di posisi keempat klasemen, menghadapi daftar cedera panjang yang mencakup Ernest Nuamah, Ikoma Lois Openda, Tyler Morton, dan Pavel Sulc. Maciel perlu menstabilkan skuad yang bermain imbang 1-1 melawan Real Sociedad di Liga Europa pada Kamis.

Tim tamu tetap memiliki kualitas yang mumpuni. Corentin Tolisso, Julien Duranville, dan Tanner Tessmann semuanya diperkirakan akan tampil, sementara Lyon telah mencetak delapan gol dalam lima laga terakhir meski klub sedang dilanda gejolak.

Bagi Brest, absennya Raphael Le Guen dan Brendan Chardonnet karena cedera menambah kekhawatiran di lini pertahanan menjelang laga yang ingin mereka menangi demi naik di klasemen.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Brest vs Lyon secara langsung.

Kabar tim dan skuad