Cara menyaksikan Arsenal vs Manchester City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 11.30 Emirates Stadium

Arsenal menjamu Manchester City di Emirates Stadium pada Minggu dalam laga Liga Primer antara tim peringkat pertama dan ketiga klasemen.

Tim Mikel Arteta memasuki laga dengan keunggulan enam poin di puncak klasemen. Namun, penyelesaian akhir mereka menjadi sorotan. Arsenal baru mencetak 17 gol di liga, jumlah paling sedikit di antara enam tim teratas.

Setelah meraih serangkaian kemenangan, Arsenal bermain imbang 2-2 melawan Newcastle dan 1-1 melawan Borussia Dortmund di Liga Champions. Arsenal tidak kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka.

City bertandang ke London utara tanpa kemenangan dalam empat laga liga terakhir. Tim Enzo Maresca memimpin klasemen hingga awal November, tetapi kini tertinggal enam poin.

Maresca meminta kesabaran dengan merujuk pada skuad yang tengah dibangun kembali, berisi delapan atau sembilan pemain baru serta manajer baru. Ia menyebut lawatan ke Emirates sebagai ujian yang baik bagi karakter timnya.

Kedua tim telah bertemu empat kali dalam setahun terakhir, dan Arsenal memenangi pertemuan terbaru, yakni Community Shield pada Agustus. Berikut cara menyaksikan pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad