Cara menonton Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 13.15

Al Ittihad menjamu Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Elite AFC pada Senin, 23 November 2026, di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Tim asal Arab Saudi itu datang setelah mengalami kekalahan telak dari Al-Ain. Tim asuhan Jens Wissing kalah 4-1 di kandang pada 2 November, hasil yang menghambat kiprah mereka di kompetisi kontinental.

Performa mereka di kompetisi domestik lebih stabil. Al Ittihad bermain imbang 1-1 dengan Abha di Liga Pro Saudi dan sebelumnya mengalahkan Al Diriyah 2-0, sehingga Wissing punya alasan untuk mengharapkan respons dari timnya.

Pakhtakor datang ke Jeddah dalam kondisi yang lebih sulit. Tim asuhan Kamoliddin Tadjiev kalah 2-1 dari Lokomotiv Tashkent di Liga Uzbekistan pada 20 November, tiga hari sebelum lawatan ini.

Hasil mereka di kompetisi kontinental juga sulit diterima. Mereka kalah 6-2 dari Al Nassr dan 1-0 dari Al Quwa Al Jawiya, serta belum meraih poin dari pertandingan-pertandingan tersebut.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, mulai dari waktu kick-off hingga kabar tim dan performa kedua kubu.

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