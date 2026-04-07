Saka absen dan Rice kembali... Arteta umumkan susunan pemain Arsenal untuk menghadapi Sporting

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengumumkan susunan pemainnya yang akan menghadapi Sporting Lisbon di Stadion José Alvalade, Selasa malam ini, dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions.

Arsenal menunjukkan performa yang mengesankan di Liga Champions musim ini, di mana mereka memuncaki fase grup dengan poin sempurna, dan berhasil mengalahkan Bayer Leverkusen di babak 16 besar dengan skor agregat 3-1.

Sedangkan Sporting Lisbon berhasil menyelesaikan fase grup di peringkat ketujuh, sehingga memastikan lolos langsung ke babak 16 besar, dan berhasil menyingkirkan Bodø/Glimt dari Norwegia dengan skor (5-3) secara agregat setelah comeback bersejarah di leg kedua.

Arsenal akan kehilangan Bukayo Saka dan Jurrin Timmer dalam pertandingan hari ini karena cedera, sementara tim London ini kembali diperkuat oleh gelandang Declan Rice setelah ia pulih dari cedera yang dialaminya pada jeda internasional terakhir.

Berikut susunan pemain Arsenal:

Raya - Saliba - White - Gabriel - Odegaard - Guirias - Trossard - Madueke - Calafiori - Zubimendi - Rice.

Selain itu, Roy Borges, pelatih Sporting Lisbon, mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Rui Silva - Morita - Pedro Gonçalves - Katamo - Francisco Trincão - Araújo - Fresneda - Gonçalo Inácio - Diomande - João Simões - Suárez.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan ini akan menunggu di semifinal tim yang lolos dari pertandingan Spanyol yang dinantikan antara Barcelona dan Atlético Madrid.



