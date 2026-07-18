Wayne Rooney, legenda sepak bola Inggris, menegaskan bahwa tim nasional Inggris harus tetap mempercayai pelatih Thomas Tuchel meskipun mengalami kekalahan dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.

Tuchel mendapat kritik tajam sejak timnas Inggris tersingkir dari Piala Dunia oleh Argentina, Rabu lalu, dalam pertandingan di mana The Three Lions sempat unggul berkat gol yang dicetak Anthony Gordon, sebelum Enzo Fernández dan Lautaro Martínez membalikkan keadaan dengan dua gol di menit-menit akhir untuk tim Tango.

Mantan pelatih Chelsea ini mendapat kritikan terkait gaya permainan tim setelah unggul, serta sifat defensif dari beberapa pergantian pemain yang dilakukannya selama pertandingan.

Pada menit ke-72, Ezri Konsa masuk menggantikan Gordon, sementara Tuchel juga memasukkan bek Dan Burn menggantikan Reece James, saat timnas Inggris sedang unggul. Namun, ia tidak memasukkan pemain penyerang sama sekali hingga masuknya Marcus Rashford dan Ivan Toney, setelah Argentina unggul pada menit ke-92.

Pep Guardiola, yang kini tanpa klub setelah hengkang dari Manchester City pada akhir musim lalu, sebelumnya pernah menyatakan keinginannya untuk melatih salah satu tim nasional selama karier kepelatihannya.

Guardiola menegaskan saat hengkang dari Manchester City bahwa ia berencana untuk “beristirahat”, sambil menekankan bahwa ia tidak akan kembali bekerja “untuk sementara waktu”.

Meskipun Inggris mengalami kekalahan telak dari Argentina, dan sentimen publik terhadap Tuchel berubah, Rooney, mantan penyerang Manchester United dan timnas Inggris, meminta Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk mempertahankan pelatih asal Jerman tersebut, kecuali jika ada pengganti yang lebih baik.

"Saya tidak melihat ada orang lain saat ini, kecuali jika mereka bisa merekrut Pep Guardiola. Jika Pep tersedia, mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk merekrutnya," kata Rooney dalam acara "The Wayne Rooney Show".

Ia menambahkan: “Saya rasa dia adalah pelatih kelas dunia, dan yang membedakan para pelatih hebat adalah mereka belajar dari kesalahan mereka, berkembang, dan menjadi lebih baik.”

Dia melanjutkan: “Jika mereka memecat Tuchel, siapa yang akan kita datangkan untuk melatih tim nasional? Saya tidak berpikir ada pelatih yang lebih baik dari Thomas Tuchel, kecuali Guardiola.”

Dia menambahkan: “Namun bagi saya, hal terpenting adalah dia tidak memiliki pengalaman di Piala Dunia. Kita pernah mengalami hal yang persis sama dengan Fabio Capello.”

Dia melanjutkan: “Piala Dunia itu berbeda, dan Anda harus merasakan suasananya sendiri, dan dia kini sudah menjalani pengalaman tersebut.”

Tuchel telah menandatangani kontrak baru pada Februari lalu yang berlaku hingga Euro 2028, yang akan diselenggarakan oleh Inggris bersama negara-negara lain.

Kritik tidak hanya terbatas pada kekalahan melawan Argentina, tetapi juga meluas ke pilihan pelatih asal Jerman tersebut terkait susunan skuad tim nasional menjelang turnamen.

Daftar pemain yang tidak dipanggil dalam skuad yang berangkat ke Amerika Serikat mencakup Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White, dan Adam Warton.

Rooney berkomentar: “Saya rasa dia membuat kesalahan dalam memilih skuad... Anda tidak bisa berharap memenangkan Piala Dunia jika skuad Anda hanya terdiri dari pemain-pemain yang bahagia dan menikmati suasana yang nyaman di dalam kamp.”

Dia melanjutkan: “Kamu butuh diskusi, dan kamu butuh pemain yang berani berbicara kepadamu, serta tidak selalu setuju denganmu.”

Dia menambahkan: “Anda membutuhkan pemain yang memiliki kepribadian, pendapat, dan karakter mereka sendiri, serta sesekali mengajukan pertanyaan kepada pelatih.”

Dia melanjutkan: “Pelatih-pelatih hebat menyukai hal ini, karena hal itu membuka ruang diskusi. Jadi ya, saya rasa ketika dia menengok ke belakang, dia akan merasa sedikit menyesal.”

Dia menyimpulkan: “Namun, saya tetap yakin bahwa dia tidak kalah kompeten dari pelatih mana pun untuk memimpin tim nasional kita di turnamen mendatang. Itulah pendapat saya.”