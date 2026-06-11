Rincian kesepakatan... Real Madrid mencapai kesepakatan dengan Bernardo Silva

Masa depan mantan bintang Manchester City, Bernardo Silva, kini semakin dekat dengan Real Madrid, setelah negosiasi memasuki tahap krusial, menurut laporan media.

Menurut jurnalis Italia, Fabrizio Romano, klub Kerajaan telah mencapai kesepakatan yang sangat maju dengan sang pemain, mengenai kontrak berdurasi dua musim hingga Juni 2028, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.

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Menurut surat kabar Spanyol "Marca", pemain internasional Portugal tersebut sangat dekat untuk menjadi rekrutan ketiga Real Madrid musim panas ini, setelah pemain Prancis Ibrahima Konaté dan pemain Belanda Denzel Dumfries.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa klub dan pemain menargetkan untuk menutup kesepakatan ini sebelum Portugal memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu mendatang.

Bernardo sebelumnya menerima dua tawaran lain dari Barcelona dan Atlético Madrid, namun "langkah cepat dan tegas dari klub putih menjadi faktor penentu dalam keputusan pemain untuk memilih Santiago Bernabéu," menurut surat kabar Madrid tersebut.

"Marca" juga menyebutkan bahwa bintang Portugal tersebut "ingin berada dekat dengan tanah airnya, setelah 9 tahun di Liga Premier Inggris, dan Madrid sangat cocok baginya dalam hal ini".

Silva akan berlaga di babak penyisihan Grup 11 Piala Dunia 2026, yang juga dihuni oleh Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan.