Manchester City mengumumkan, pada Rabu hari ini, melalui situs resminya, kesepakatan mereka dengan pemain Maroko Ayyoub Bouaddi, yang datang dari klub Prancis Lille, dengan kontrak berdurasi 5 tahun, sehingga akan bertahan bersama klub Inggris itu hingga tahun 2031, setelah rampungnya prosedur kepindahan dan diperolehnya izin internasional.

Bouaddi, yang berusia 18 tahun, datang ke Manchester City sebagai salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola dunia, setelah menjalani 96 pertandingan bersama Lille, ditambah keikutsertaannya dalam 8 pertandingan internasional bersama timnas Maroko.

Gelandang Maroko itu memulai kariernya bersama tim utama Lille di Liga Konferensi Eropa, hanya 3 hari setelah genap berusia 16 tahun, sebelum secara bertahap membuktikan dirinya dan menjadi salah satu elemen inti di lini tengah klub Prancis tersebut.

Bouaddi: Manchester City klub terbaik di dunia

Bouaddi berkata setelah menuntaskan kepindahannya ke Manchester City: "Ini hari yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga saya."

Ia menambahkan: "Bagi saya, Manchester City adalah klub terbaik di dunia. Ini adalah mimpi untuk berada di sini dan bisa menyebut diri saya sebagai pemain Manchester City."

Ia melanjutkan: "Saya telah menyaksikan City selama bertahun-tahun, dan saya menyukai gaya permainannya. Klub ini selalu berusaha menyajikan sepak bola berkualitas tinggi, dan telah membuktikan diri sebagai tim yang tahu cara menang, klub ini seolah dibangun untuk meraih kemenangan."

Ia meneruskan: "Tim ini memiliki pemain-pemain kelas dunia, Enzo adalah pelatih yang hebat, dan saya sangat menantikan untuk bermain di Stadion Etihad di hadapan seluruh suporter."

Pemain Maroko itu menjelaskan: "Masih banyak hal yang harus saya kembangkan, sebab saya baru berusia 18 tahun. Saya senang dengan kemajuan yang telah saya capai sejauh ini, tetapi saya tahu bahwa saya bisa berkembang jauh lebih baik, dan tidak ada tempat yang lebih baik bagi saya untuk melakukannya."

Ia menutup: "Klub ini menuntut untuk meraih gelar-gelar juara, dan saya akan mengerahkan segala yang saya miliki untuk memastikan kami bersaing memperebutkan setiap gelar."

Hugo Viana: Bouaddi memiliki potensi luar biasa

Di sisi lain, Hugo Viana, Direktur Olahraga Manchester City, memuji kemampuan Bouaddi, menegaskan bahwa pemain itu memiliki potensi besar.

Viana berkata: "Potensi Ayyoub sangat luar biasa, ia adalah pemain yang memiliki semua yang dibutuhkan seorang gelandang berlevel tinggi."

Ia menambahkan: "Meskipun ia baru berusia 18 tahun, ia sudah memiliki kecerdasan sepak bola yang luar biasa, dan akan terus mengembangkannya di bawah kepemimpinan Enzo Maresca."

Ia melanjutkan: "Kami memantaunya dengan sangat cermat, dan seiring berjalannya waktu kami semakin yakin bahwa ia adalah talenta hebat yang akan bersinar bersama Manchester City."

Bersinar bersama timnas Maroko

Bouaddi menampilkan performa yang menonjol bersama timnas Maroko selama Piala Dunia terakhir, setelah bermain di posisi gelandang bertahan dan menarik perhatian berkat ketenangannya serta kemampuannya mengendalikan tempo permainan.

Selama laga antara Maroko dan Brasil, persentase penguasaan bola timnas Maroko mencapai sekitar 70% pada babak pertama, sementara akurasi umpan Bouaddi mencapai 91%, dan ia menyelesaikan seluruh 16 umpannya di sepertiga area serang, di samping merebut kembali bola sebanyak 6 kali, melakukan 5 intersepsi, dan memenangi 9 duel.

Bouaddi bersama Maroko melaju hingga babak perempat final Piala Dunia, sebelum tersingkir di hadapan Prancis.

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Bouaddi mengenakan kostum nomor 32

Manchester City mengungkapkan bahwa Bouaddi akan mengenakan kostum nomor 32 bersama tim, nomor yang juga ia kenakan selama masa baktinya bersama Lille.

Pemain Maroko itu menjadi transfer keempat Manchester City selama periode bursa transfer musim panas, setelah kesepakatan dengan Elliot Anderson, Jeremy Monga, dan Geronimo Rulli.

Bouaddi berharap dapat melanjutkan perkembangannya di dalam skuad Manchester City, dan meningkatkan levelnya di bawah kepemimpinan tim pelatih, dalam awal babak baru dari perjalanan profesionalnya.

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