Manchester City mengumumkan, pada hari Rabu ini, melalui situs resminya, perekrutan pemain Maroko Ayyoub Bouaddi, yang datang dari klub Prancis Lille, dengan kontrak berdurasi 5 tahun, sehingga akan bertahan bersama klub Inggris tersebut hingga tahun 2031, usai rampungnya proses kepindahan dan diperolehnya izin internasional.

Bouaddi, yang berusia 18 tahun, datang ke Manchester City sebagai salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola dunia, setelah tampil dalam 96 pertandingan berseragam Lille, di samping keikutsertaannya dalam 8 pertandingan internasional bersama timnas Maroko.

Gelandang Maroko itu memulai perjalanannya bersama tim utama Lille di ajang Liga Konferensi Eropa, hanya 3 hari setelah merayakan ulang tahunnya yang keenam belas, sebelum secara bertahap membuktikan diri dan menjadi salah satu elemen inti di lini tengah tim Prancis tersebut.

Bouaddi: Manchester City klub terbaik di dunia

Bouaddi berkata setelah kepindahannya ke Manchester City rampung: "Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga saya."

Ia menambahkan: "Manchester City bagi saya adalah klub terbaik di dunia, ini adalah mimpi untuk berada di sini dan bisa menyebut diri saya sebagai pemain Manchester City."

Ia melanjutkan: "Saya sudah menyaksikan City selama bertahun-tahun, dan saya menyukai gaya permainannya. Klub ini selalu berusaha menyuguhkan sepak bola berkualitas tinggi, dan telah membuktikan diri sebagai tim yang tahu cara memenangkan pertandingan. Klub ini seolah dibangun untuk meraih kemenangan."

Ia meneruskan: "Tim ini memiliki pemain-pemain kelas dunia, Enzo adalah pelatih yang hebat, dan saya sangat menantikan untuk bermain di Stadion Etihad di hadapan seluruh suporter."

Pemain Maroko itu menjelaskan: "Masih banyak hal yang harus saya kembangkan, karena saya baru berusia 18 tahun. Saya senang dengan kemajuan yang telah saya capai sejauh ini, tetapi saya tahu saya bisa jauh lebih baik lagi, dan tidak ada tempat yang lebih baik bagi saya untuk melakukannya."

Ia menutup: "Klub ini menuntut pencapaian gelar juara, dan saya akan mengerahkan segala yang saya miliki untuk memastikan kami bersaing memperebutkan setiap gelar."

Hugo Viana: Bouaddi memiliki potensi yang luar biasa

Di sisi lain, Hugo Viana, direktur olahraga Manchester City, memuji kemampuan Bouaddi, seraya menegaskan bahwa pemain tersebut memiliki potensi yang besar.

Viana berkata: "Potensi Ayyoub sangat luar biasa, ia adalah pemain yang memiliki semua yang dibutuhkan seorang gelandang berkualitas tinggi."

Ia menambahkan: "Meskipun ia baru berusia 18 tahun, ia sudah memiliki kecerdasan bermain yang luar biasa, dan ia akan terus mengembangkannya di bawah kepemimpinan Enzo Maresca."

Ia melanjutkan: "Kami memantaunya dari sangat dekat, dan seiring berjalannya waktu kami semakin yakin bahwa ia adalah talenta besar yang akan bersinar bersama Manchester City."

Bersinar bersama timnas Maroko

Bouaddi telah menampilkan performa yang menonjol bersama timnas Maroko selama Piala Dunia terakhir, setelah bermain di posisi gelandang bertahan dan menarik perhatian berkat ketenangannya serta kemampuannya mengendalikan tempo permainan.

Dalam laga antara Maroko dan Brasil, persentase penguasaan bola timnas Maroko mencapai sekitar 70% pada babak pertama, sementara akurasi umpan Bouaddi mencapai 91%, dan ia menyelesaikan seluruh 16 umpannya di sepertiga area serang, di samping merebut bola sebanyak 6 kali, melakukan 5 intersep, dan memenangkan 9 duel.

Bouaddi bersama Maroko melaju hingga babak perempat final Piala Dunia, sebelum tersingkir di hadapan Prancis.

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Bouaddi mengenakan nomor punggung 32

Manchester City mengungkapkan bahwa Bouaddi akan mengenakan nomor punggung 32 bersama tim, nomor yang juga ia kenakan selama masa baktinya bersama Lille.

Pemain Maroko itu merupakan transfer keempat Manchester City selama bursa transfer musim panas, setelah perekrutan Elliot Anderson, Jeremy Monga, dan Gianluigi Donnarumma.

Bouaddi berharap dapat melanjutkan perkembangannya di dalam skuad Manchester City, dan meningkatkan kualitasnya di bawah kepemimpinan tim kepelatihan, di awal babak baru dalam karier profesionalnya.

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