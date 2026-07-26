Resmi: Jadwal Undian Liga Champions Eropa Ditentukan

Otoritas sepakbola Eropa "UEFA" secara resmi mengumumkan, pada hari Minggu ini, jadwal undian babak pertama Liga Champions Eropa musim 2026-2027.

UEFA menyebutkan melaluisitus resminya, bahwa undian akan digelar pada Kamis 27 Agustus mendatang, dan akan menentukan jalur bagi 36 tim yang lolos ke turnamen paling bergengsi di Eropa itu.

Tempat-tempat terakhir pada fase liga ini masih tersedia untuk diperebutkan, seiring dimulainya kompetisi babak kualifikasi Liga Champions Eropa.

Klub-klub yang berlaga dalam pertandingan ini (kualifikasi) dengan sistem kandang dan tandang harus melewati rintangan terakhir ini untuk mencapai jajaran elite Eropa, di mana laga leg kedua dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 Agustus.

Begitu kualifikasi ini selesai, undian akan digelar pada 27 Agustus untuk menentukan seluruh peserta pada musim 2026-2027.

Format baru Liga Champions Eropa (satu grup) dimulai sejak musim 2024-2025, yang mencakup 36 tim, dan setiap tim memainkan 8 pertandingan pada babak pertama melawan lawan yang berbeda (4 di kandang dan 4 di kandang lawan), lalu penghuni delapan peringkat teratas lolos secara langsung, sementara penghuni peringkat ke-9 hingga ke-24 menjalani babak play-off (kandang dan tandang) untuk menyusul rombongan tim yang lolos ke babak 16 besar.

Perlu dicatat bahwa Paris Saint-Germain menjuarai turnamen benua tersebut pada dua edisi terakhir yang digelar dengan format baru.