Liga Sepakbola Profesional Arab Saudi secara resmi mengumumkan pengesahan jadwal terbaru kompetisi Liga Roshn, serta mengungkap tanggal pertandingan mulai dari pekan ke-13 hingga ke-21, yang akan berlangsung dalam periode 26 November 2026 hingga 30 Januari 2027, di samping penetapan tanggal sejumlah laga tertunda yang dinanti para suporter.

Pengumuman ini menetapkan jadwal yang jelas untuk serangkaian pertandingan besar pada pekan-pekan mendatang, dipimpin oleh El Clasico Al Ahli dan Al Nassr, dua laga Al Hilal melawan Al Riyadh serta Al Ittihad melawan Al Shabab, di samping derbi Jeddah antara Al Ittihad dan Al Ahli, dan laga puncak Al Hilal melawan Al Nassr pada 1 Januari mendatang.

El Clasico Al Ahli dan Al Nassr: Jadwal 20 November

Liga memutuskan untuk menggelar laga Al Ahli melawan Al Nassr yang tertunda dari pekan kesembilan pada hari Jumat 20 November ini, sehingga para suporter akan bertemu dengan salah satu pertandingan paling menonjol musim ini dalam 12 hari ke depan, mengingat pentingnya laga ini bagi kedua tim dan ambisi mereka untuk bersaing di posisi papan atas.

Al Ittihad dan Al Ahli: Derbi Jeddah Kian Dekat

Para suporter sepakbola Arab Saudi menanti-nanti derbi Jeddah antara Al Ittihad dan Al Ahli, yang masih berjarak 32 hari dari jadwal pelaksanaannya sesuai tanggal yang diumumkan, dalam laga yang memiliki arti khusus bagi kedua tim, mengingat persaingan historis di antara keduanya dan dampak hasilnya terhadap jalannya musim.

Al Hilal dan Al Ittihad Menghadapi Dua Ujian di Desember

Liga menetapkan hari Senin 21 Desember mendatang sebagai jadwal untuk laga Al Riyadh melawan Al Hilal, dan Al Ittihad melawan Al Shabab, dua laga yang tertunda dari pekan kesembilan, sehingga keempat tim kembali menuntaskan pertandingan mereka sesuai jadwal yang telah direvisi, pada momen ketika pentingnya meraih poin semakin meningkat seiring berjalannya kompetisi liga.

Derbi Riyadh: Al Hilal dan Al Nassr pada 1 Januari

Adapun laga puncak Al Hilal melawan Al Nassr dalam rangkaian kompetisi pekan ketujuh belas, diputuskan akan digelar pada hari Jumat 1 Januari 2027 di Stadion Al-Awwal Park, sehingga para suporter akan bertemu dengan pertandingan baru antara kedua rival di awal tahun, dalam salah satu momen paling menonjol di paruh kedua musim ini.

Dengan demikian, Liga Sepakbola Profesional Arab Saudi telah memastikan jadwal pekan ke-13 hingga ke-21, di samping pertandingan-pertandingan yang tertunda, sehingga peta kompetisi menjadi jelas selama periode yang membentang dari akhir November hingga akhir Januari, di tengah penantian terhadap sejumlah laga yang mungkin berdampak langsung pada perebutan puncak klasemen dan posisi papan atas.