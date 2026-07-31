Real Madrid membuka opsi menunggu dalam urusan perekrutan Rodri Hernandez, setelah keputusan atas masa depan gelandang Manchester City dan timnas Spanyol itu tampak sudah dekat, sementara transfer Yan Diomande memperoleh prioritas untuk saat ini, seiring semakin dekatnya klub kerajaan tersebut merampungkan proses mendatangkan bintang asal Pantai Gading itu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", gagasan untuk merekrut Rodri masih tetap kukuh sejak Florentino Perez, presiden Real Madrid, memberikan lampu hijau untuk memulai proses tersebut awal pekan ini, yakni setelah berpekan-pekan diliputi keraguan dan perdebatan yang berlangsung di markas klub di Valdebebas.

Masa menunggu ini muncul karena sejumlah situasi lain yang tengah dihadapi tim utama Real Madrid terkait pemain yang pergi dan yang datang, dengan perhatian khusus pada transfer Diomande, yang telah mencapai tahap akhir dan tinggal menyelesaikan sejumlah dokumen.

Kesepakatan dengan pemain untuk masa lima musim telah rampung dan final. Meski para petinggi klub kerajaan itu menenangkan sang pemain, prioritasnya adalah menutup transfer sepenuhnya, agar pemain internasional Pantai Gading itu bisa bergabung dalam latihan di bawah arahan Jose Mourinho sebelum akhir pekan ini.

Sebenarnya transfer ini diperkirakan sudah rampung sepenuhnya pada hari-hari awal pekan ini, tetapi beberapa perbedaan mengenai salah satu klausul antara kedua klub membuat kedatangan Diomande untuk berlatih bersama rekan-rekan barunya tertunda lebih lama dari yang diperkirakan.

Kembali ke urusan Rodri, keputusan yang dinantikan serta kontak awal dengan Manchester City, yang semula dijadwalkan pada hari Kamis, akhirnya ditunda.

Ketertarikan dan keinginan itu masih ada, tetapi prioritas diberikan kepada urusan-urusan lain.

Sebagaimana dijelaskan "AS", gelandang tersebut harus melewati banyak rintangan untuk meyakinkan seluruh petinggi di Valdebebas bahwa dia adalah pemain yang dibutuhkan Real Madrid saat ini.

Periode belakangan ini diwarnai perdebatan internal yang bermula dari penampilan Rodri selama Piala Dunia, terutama setelah babak semifinal dan final.

Sang pemain berubah dari sosok yang berada di luar perhitungan menjadi prioritas, setelah level teknis dan kondisi fisiknya menepis segala keraguan yang mungkin ada. Rekam jejaknya pun mendukung terealisasinya transfer yang nilainya pada akhirnya akan mendekati 100 juta euro.