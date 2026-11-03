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Liga Champions UEFA di televisi

RB Leipzig vs. Manchester City: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Red Bull Arena Leipzig

Pertandingan antara RB Leipzig dan Manchester City dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

RB Leipzig vs. Manchester City: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan layanan streaming?

Pertandingan Liga Champions antara RB Leipzig dan Manchester City disiarkan langsung di DAZN. Laga ini juga tersedia melalui layanan streaming platform tersebut.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan RB Leipzig dan Manchester City?

RB Leipzig menghadapi laga ini dengan bekal tiga kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam laga terbarunya, Leipzig mengalahkan Schalke 04 dengan skor 2-0 di kandang lawan dalam ajang Bundesliga. Sebelumnya, mereka menang telak 4-0 atas Elversberg. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Real Madrid (1-4 di Liga Champions) dan Bayern Munich (1-6 di Bundesliga). Secara keseluruhan, Leipzig mencetak 12 gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan itu.

Manchester City meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Brighton di Liga Primer. Sebelumnya, City mengalahkan AEK Athena dengan skor telak 5-1 di Liga Champions. Secara keseluruhan, City mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

RB Leipzig vs. Manchester City: Susunan pemain

RB Leipzig vs. Manchester City: Performa

RB Leipzig vs. Manchester City: Rekor pertemuan

RB Leipzig vs. Manchester City: Klasemen