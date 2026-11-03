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RB Leipzig vs. Manchester City: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Red Bull Arena Leipzig

Pertandingan antara RB Leipzig dan Manchester City dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

RB Leipzig vs. Manchester City hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara RB Leipzig dan Manchester City disiarkan langsung di DAZN. Laga ini tersedia melalui platform tersebut sebagai siaran langsung.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada RB Leipzig dan Manchester City?

RB Leipzig memasuki laga ini dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam laga terbarunya, Leipzig mengalahkan Schalke 04 dengan skor 2-0 di kandang lawan dalam ajang Bundesliga. Sebelumnya, mereka menang telak 4-0 atas Elversberg. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Real Madrid (1-4 di Liga Champions) dan Bayern München (1-6 di Bundesliga). Secara keseluruhan, Leipzig mencetak 12 gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester City meraih dua kemenangan, menelan dua kekalahan, dan mencatatkan satu hasil imbang dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Brighton di Liga Primer. Sebelumnya, City mengalahkan AEK Athena dengan skor telak 5-1 di Liga Champions. Secara keseluruhan, City mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

RB Leipzig vs. Manchester City: Susunan pemain

RB Leipzig vs. Manchester City: Performa

RB Leipzig vs. Manchester City: Rekor pertemuan

RB Leipzig vs. Manchester City: Klasemen