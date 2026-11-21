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Paris Saint-Germain bangkit dari ketertinggalan awal di Allianz Riviera untuk meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Nice. Para pemain muda, Desire Doue dan Senny Mayulu, berperan penting dalam membalikkan keadaan saat tim asuhan Luis Enrique menunjukkan ketangguhan taktis di kandang lawan.

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Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique menunjukkan kedalaman skuad dan keluwesan taktis dalam laga berintensitas tinggi di Allianz Riviera. Meski tertinggal akibat gol Mohamed Amoura pada menit kedelapan, tim tamu mendominasi permainan dengan penguasaan bola 63 persen.

Titik balik terjadi dalam rentang dua menit yang kacau setelah laga berjalan setengah jam. Tekanan tanpa henti PSG memaksa tuan rumah melakukan kesalahan, sehingga para pemain muda klub Paris itu dapat mengambil kendali pertandingan.

Dari sisi taktik, laga ini memperlihatkan efektivitas tekanan tinggi PSG berhadapan dengan ancaman Nice saat beralih ke serangan. Nice tampak berbahaya lewat serangan balik dan membuat akhir laga menegangkan melalui Ali Abdi, tetapi angka ekspektasi gol (xG) PSG yang lebih tinggi, yakni 1,90, mencerminkan dominasi mereka dalam menciptakan peluang.

Pada babak kedua, Luis Enrique mengendalikan jalannya laga lewat pergantian pemain yang terukur. PSG akhirnya mencetak gol ketiga melalui Ferran Torres, lalu bertahan menghadapi tekanan menjelang akhir laga untuk menjaga posisi di puncak Ligue 1.

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Kiper & pertahanan

Matvey Safonov - 6/10

Safonov lebih banyak menjadi penonton ketika PSG mendominasi penguasaan bola, tetapi pertahanannya terbuka saat gol pembuka dan gol Abdi menjelang akhir laga. Ia melakukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan, sementara distribusi bolanya akurat sebagai titik awal pembangunan serangan.

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Lucas Hernandez - 6/10

Bermain di sisi kiri lini pertahanan, Hernandez memberikan kestabilan berkat pengalamannya sebelum digantikan Marquinhos pada menit ke-79. Ia disiplin menjaga posisi dan turut membatasi Nice hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran meski berbahaya lewat serangan balik.

Achraf Hakimi - 8/10

Hakimi terus menjadi opsi serangan di sisi kanan dan menegaskan pengaruhnya lewat assist untuk gol Desire Doue pada menit ke-32. Empat umpan silangnya mencerminkan besarnya kontribusi dalam serangan, sementara ia memimpin tim dengan kegigihan khas seorang kapten hingga peluit akhir.

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Illia Zabarnyi - 7/10

Bek asal Ukraina ini berperan penting dalam menghadapi ancaman fisik Evan Guessand. Zabarnyi melakukan beberapa sapuan dan tampil nyaman dalam garis pertahanan tinggi, membantu PSG terus menekan di wilayah Nice.

Nuno Mendes - 6/10

Mendes seperti biasa mengandalkan kemampuan fisiknya di sisi kiri, tetapi bermain lebih berhati-hati daripada Hakimi. Ia ditarik keluar tak lama setelah laga berjalan satu jam dan digantikan Willian Pacho saat Luis Enrique berupaya memperkukuh struktur pertahanan.

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Lini tengah

Joao Neves - 7/10

Sebagai pengatur ritme di lini tengah, Neves menuntaskan banyak operan untuk menjaga penguasaan bola PSG di angka 63 persen. Kemampuannya mengalirkan kembali bola dan menghadapi tekanan Nice sangat penting untuk terus menekan tuan rumah.

Fabian Ruiz - 7/10

Ruiz memberikan keseimbangan teknis di samping Neves, bergerak ke ruang di antara sisi tengah dan sayap untuk menghubungkan lini tengah dengan serangan. Ia rapi saat menguasai bola dan disiplin bertahan ketika Nice mencoba menerobos lewat tengah.

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Warren Zaire-Emery - 7/10

Stamina Zaire-Emery terlihat jelas saat ia menjelajah area yang luas untuk mendukung tekanan dan lini belakang. Kematangan fisiknya membantunya memenangkan beberapa duel di sepertiga tengah lapangan melawan lini tengah Nice yang agresif.

Lini serang

Maghnes Akliouche - 6/10

Akliouche sesekali menunjukkan kecemerlangan, tetapi kesulitan memberikan umpan akhir sebelum digantikan Malick Godts. Ia turut berkontribusi dalam pembangunan serangan yang akhirnya berujung pada insiden penalti.

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Desire Doue - 8/10

Penampilan menonjol dari penyerang serbabisa ini. Doue menunjukkan ketenangan untuk mencetak gol kedua PSG pada menit ke-32, hanya beberapa detik setelah gol penyama kedudukan. Dribel dan permainan langsungnya terus merepotkan Nice sebelum ia digantikan Ferran Torres.

Senny Mayulu - 8/10

Pemain muda ini menunjukkan ketenangan luar biasa saat mengeksekusi penalti pada menit ke-31 yang mengawali kebangkitan PSG. Selain mencetak gol, pergerakannya tanpa bola menciptakan ruang yang dibutuhkan Doue untuk menyerang dari sisi berlawanan.

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Pemain pengganti & pelatih

Ferran Torres - 8/10

Kontribusi yang sangat efektif sebagai pemain pengganti. Setelah menggantikan Doue pada babak pertama, Torres mencetak gol pada menit ke-85 berkat umpan Ousmane Dembele. Gol itu menjadi penentu kemenangan.

Ousmane Dembele - 7/10

Masuk pada menit ke-61, Dembele mengubah dinamika serangan. Kejelian melihat peluang membuahkan assist untuk gol Ferran Torres menjelang akhir laga, membenarkan keputusan Luis Enrique untuk memainkannya.

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Willian Pacho - 6/10

Masuk menggantikan Nuno Mendes pada menit ke-61, Pacho menambah postur dan kekokohan pertahanan ketika Nice mulai mengerahkan lebih banyak pemain ke depan demi mencari gol penyama kedudukan.

Malick Godts - 6/10

Pemain muda yang masuk sebagai pengganti ini membawa tenaga segar pada setengah jam terakhir, membantu PSG mempertahankan intensitas tinggi saat bertahan ketika laga mendekati akhir.

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Marquinhos - 6/10

Pemain berpengalaman ini masuk untuk 11 menit terakhir guna mempertahankan hasil. Meski PSG kebobolan gol kedua menjelang akhir laga, pengalamannya penting untuk melewati lima menit waktu tambahan.

Luis Enrique - 8/10

Rancangan taktik sang pelatih memungkinkan PSG segera bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Pemanfaatan pemain penggantinya sangat mengesankan: pencetak gol ketiga, Torres, dan pemberi assist-nya, Dembele, sama-sama masuk dari bangku cadangan.