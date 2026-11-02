Segala perhatian tertuju pada pertandingan yang dinanti antara Al Ittihad dan Al Ain dari Uni Emirat Arab, setelah kedua tim mengumumkan susunan pemain mereka untuk laga yang mempertemukan keduanya di Liga Champions Elite Asia, di tengah kehadiran mencolok para pemain Maroko di lini depan, yaitu Youssef En-Nesyri dengan seragam Al Ittihad, dan El Houssine Rahimi bersama sang pemuncak Al Ain, dalam pertandingan yang membawa nuansa istimewa di antara para penyerang.

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Al Ittihad memasuki laga ini demi mencari hasil yang memperkuat posisi mereka dalam perjalanan di level benua, serta memberi dorongan baru dalam persaingan menuju babak berikutnya, sementara Al Ain berharap memanfaatkan pertandingan ini untuk meraih hasil positif menghadapi salah satu klub paling menonjol di Arab Saudi, dalam ujian penting bagi ambisi Asia mereka.

Pertandingan ini memiliki arti tambahan bagi kedua tim mengingat nilai dari duel-duel langsung di antara mereka, serta keinginan masing-masing untuk menegaskan karakternya di atas lapangan.

Susunan pemain Al Ittihad menghadapi Al Ain

Penjaga gawang: Predrag Rajković.

Lini belakang: Muhannad Al Shanqeeti, Carlo Simić, Danilo Pereira, Saad Al Mousa.

Lini tengah: Dion Lopy, Georginio Wijnaldum, Houssem Aouar.

Lini depan: Marwan Al Sahafi, Youssef En-Nesyri, Steven Bergwijn.

Susunan pemain Al Ain menghadapi Al Ittihad

Penjaga gawang: Khalid Eisa.

Lini belakang: Lazaro, Bin Khalaq, Rami Rabia, Skocko, Rodriguez.

Lini tengah: Kaku, Traoré, Palacios.

Lini depan: El Houssine Rahimi, Giannis Giakoumakis.