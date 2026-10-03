Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Pukulan Telak bagi Roma Jelang Hadapi Real Madrid

G. Gasperini
B. Cristante
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
Italia
Spanyol

Gasperini dalam masalah

Roma menerima pukulan berat beberapa hari menjelang laga yang dinantikan melawan Real Madrid di Liga Champions, setelah dipastikan absennya salah satu elemen paling menonjol di lini tengahnya pada pertandingan mendatang, di tengah keraguan yang kian meningkat soal kemampuannya tampil pada laga Eropa tersebut.

Bryan Cristante akan absen pada pertandingan Roma berikutnya melawan Como di kandang lawan, akibat cedera lutut, sementara peluangnya tampil melawan Real Madrid tampak kecil, kecuali ada perbaikan mendadak pada kondisinya dalam beberapa hari mendatang.

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis yang mengutip surat kabar "La Gazzetta dello Sport", kapten Roma itu mengalami peradangan pada lutut kanannya, setelah sebelumnya mengeluhkan nyeri di punggung bawah selama jeda internasional terakhir.

Absennya Cristante merupakan pukulan yang berdampak bagi pelatih Gian Piero Gasperini, terutama karena pemain itu berhasil sejak awal musim memantapkan diri sebagai elemen utama di lini tengah, berkat kemampuannya menjalankan peran bertahan, membangun serangan, dan berkontribusi pada bola-bola mati.

Tampaknya pemain Belanda Marten de Roon menjadi kandidat paling menonjol untuk menggantikan Cristante, dan ia mungkin mendapat kesempatan menjalani laga pertamanya sebagai starter dengan seragam Roma, di mana ia diperkirakan akan bermain berdampingan dengan Manu Koné di lini tengah.



Namun Gasperini juga mempertimbangkan opsi lain berupa menurunkan Niccolò Pisilli, dengan direktur teknik itu akan menetapkan keputusan akhirnya sesuai kebutuhan tim selama dua pertandingan mendatang.

Absennya Cristante tetap menjadi sumber kekhawatiran yang nyata bagi Roma, terutama karena tim tengah bersiap menghadapi laga kelas berat melawan Real Madrid, dalam pertandingan di mana Gasperini membutuhkan seluruh elemen utamanya untuk menghadapi kekuatan serang dan teknik tim Spanyol tersebut.

Untuk saat ini, Roma menanti perkembangan kondisi Cristante dengan harapan dapat memulihkannya sebelum jadwal Eropa, tetapi yang pasti absennya, jika berlanjut, akan membuat tim kehilangan pemain yang kehadiran dan pengaruhnya telah menjadi salah satu senjata paling menonjol Gasperini sejak awal musim.


#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google