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David Raya absen dari latihan Arsenal sehingga keikutsertaannya dalam duel Liga Primer melawan Manchester City pada Minggu diragukan. Kiper tersebut menepi sejak mengalami cedera bahu saat bermain imbang melawan Newcastle akhir pekan lalu. Ketidakhadirannya terjadi hanya beberapa jam setelah Mikel Arteta menyatakan masih ada harapan ia bisa tampil di Emirates.

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Raya absen dari latihan Arsenal

Raya tidak mengikuti sesi latihan Arsenal pada Jumat, menurut Daily Mail. Kiper asal Spanyol itu harus ditarik keluar pada menit ke-70 dalam laga imbang 2-2 melawan Newcastle Sabtu lalu setelah bahunya cedera akibat benturan yang tidak disengaja dengan William Osula.

Awalnya, ada kekhawatiran Raya harus menepi untuk waktu lama, dan Kepa Arrizabalaga menjadi starter menggantikannya dalam laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada Selasa. Namun, hasil pemindaian menunjukkan cedera itu tidak memerlukan operasi.

Jawaban samar Arteta

Arteta enggan memberikan kepastian soal kondisi sang kiper dalam konferensi pers jelang pertandingan pada Jumat, sebelum kabar absennya Raya muncul. “Saya tidak tahu. Kami masih punya beberapa jam sebelum pertandingan. Kami hanya berusaha membuat semua pemain kembali,” katanya.

Ketika ditanya apakah Raya berlatih, Arteta menjawab: “Ya, semuanya berlatih.” Namun, saat ditanya apakah sang kiper juga berlatih melakukan penyelamatan, ia berkata: “Soal itu, saya tidak yakin.” Pelatih Arsenal itu juga menjawab “ya” ketika ditanya apakah masih ada harapan Raya bisa tampil melawan Manchester City.

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Kepa siap menggantikan

Absennya Raya dari latihan tidak memastikan ia absen dalam laga Minggu, tetapi masih ada keraguan besar apakah ia akan pulih tepat waktu untuk menghadapi kunjungan City. Jika Raya tidak bisa tampil, Kepa diperkirakan akan menggantikannya. Raya baru-baru ini dipuji John Terry sebagai “kiper terbaik di dunia” .

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Arteta menyatakan keyakinannya kepada kiper penggantinya itu: “Pengalaman Kepa luar biasa, begitu pula tim-tim yang pernah dibelanya dan trofi-trofi yang telah dimenangkannya.” Ketika ditanya apakah nama belakang kiper yang menjadi starter pada Minggu akan berakhiran huruf A, ia menjawab: “Mungkin.”

Duel perebutan gelar di Emirates

Arsenal memasuki laga Minggu dengan keunggulan enam poin atas tim asuhan Enzo Maresca. Mereka tahu kemenangan akan memperlebar jarak itu menjadi sembilan poin.

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Mereka juga akan tampil tanpa Bukayo Saka, yang diperkirakan masih absen selama tiga pekan lagi.