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Champions League
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Philips Stadion
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PSV vs Club Brugge hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

PSV vs Club Brugge
PSV
Club Brugge
Champions League

PSV menghadapi Club Brugge di Liga Champions. Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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PSV vs. Club Brugge: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Philips Stadion

Pertandingan antara PSV dan Club Brugge dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

PSV vs. Club Brugge hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Berikut cara untuk memulai siaran langsungnya.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah PSV dan Club Brugge?

PSV datang ke pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga resmi terakhir. Pada laga teranyar, PSV menang 7:0 atas Willem II Tilburg di Eredivisie, sebuah pernyataan tegas setelah kalah 1:2 dari ADO Den Haag. Di Liga Champions, PSV menang 1:0 saat bertandang ke Porto, tetapi kalah dari RB Leipzig dan Inter Milan, masing-masing dengan skor 0:1 dan 1:0.

Club Brugge sedang dalam performa gemilang dan memenangi kelima laga resmi terakhirnya. Terakhir, tim ini menang 2:4 saat bertandang ke SV Zulte Waregem di liga Belgia. Di Liga Champions, Brugge mengalahkan Lens 3:0 dan menang 3:4 saat bertandang ke markas Inter Milan. Itu merupakan catatan mengesankan berupa lima kemenangan tanpa kekalahan.

PSV

PSV - Performa

RBL
K1-0
HAA
K2-1
POR
M0-1
FEY
S1-1
WII
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CLB

CLB - Performa

INT
M3-4
LOK
M1-0
RCL
M3-0
STT
M3-2
ZUL
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

PSV vs. Club Brugge: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain PSV vs Club Brugge

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Formasi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenN. TresoldiN. Tresoldi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
PSV

Susunan Pemain Utama

Club Brugge

Manajer

  • P. Bosz
  • I. Leko

PSV vs. Club Brugge: Performa

PSV

PSV - Performa

RBL
K1-0
HAA
K2-1
POR
M0-1
FEY
S1-1
WII
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CLB

CLB - Performa

INT
M3-4
LOK
M1-0
RCL
M3-0
STT
M3-2
ZUL
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

PSV vs. Club Brugge: Rekor pertemuan

Head to Head

PSVSeriClub Brugge
1
1
1
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FT
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
2
FT
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FT
4Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/3

PSV vs. Club Brugge: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
M
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
K
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
M
K
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
RomaRomaROM
4211105+57
M
M
K
S
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
S
S
S
M
12
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
14
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
15
InterInterINT
420276+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
LASKLASKLAS
42029906
M
M
K
K
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
S
S
M
K
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
21
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
K
K
K
M
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
K
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
K
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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