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PSV vs. Club Brugge: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Philips Stadion

Pertandingan antara PSV dan Club Brugge dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

PSV vs. Club Brugge hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Berikut cara untuk memulai siaran langsungnya.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah PSV dan Club Brugge?

PSV datang ke pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga resmi terakhir. Pada laga teranyar, PSV menang 7:0 atas Willem II Tilburg di Eredivisie, sebuah pernyataan tegas setelah kalah 1:2 dari ADO Den Haag. Di Liga Champions, PSV menang 1:0 saat bertandang ke Porto, tetapi kalah dari RB Leipzig dan Inter Milan, masing-masing dengan skor 0:1 dan 1:0.

Club Brugge sedang dalam performa gemilang dan memenangi kelima laga resmi terakhirnya. Terakhir, tim ini menang 2:4 saat bertandang ke SV Zulte Waregem di liga Belgia. Di Liga Champions, Brugge mengalahkan Lens 3:0 dan menang 3:4 saat bertandang ke markas Inter Milan. Itu merupakan catatan mengesankan berupa lima kemenangan tanpa kekalahan.

PSV vs. Club Brugge: Susunan pemain

PSV vs. Club Brugge: Performa

PSV vs. Club Brugge: Rekor pertemuan

PSV vs. Club Brugge: Klasemen