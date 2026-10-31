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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

PSG Ikut Buru Sensasi Bournemouth Eli Junior Kroupi Saat Raksasa Eropa Mengincarnya

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Paris Saint-Germain memantau ketat penyerang Bournemouth, Eli Junior Kroupi, yang tengah kembali setelah lama absen akibat cedera kaki. Klub Prancis itu menghadapi persaingan sengit dari sejumlah klub besar Liga Primer, termasuk Arsenal dan Manchester United, yang juga mengincar pemain muda berbakat tersebut.

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Kroupi kembali bermain untuk Bournemouth

PSG dan sejumlah klub papan atas Eropa terus memantau penyerang Bournemouth, Kroupi, setelah ia akhirnya kembali bermain bersama tim utama. Pemain berusia 20 tahun itu baru-baru ini pulih dari patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya, cedera parah yang ia alami pada Juli.

Setelah menjalani pemulihan selama tiga bulan yang berat, pemain internasional Prancis U-21 itu mulai mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan kebugarannya untuk bertanding. Manajer Bournemouth Marco Rose saat ini mengatur menit bermainnya dengan hati-hati agar pemain muda yang sangat diandalkan itu tidak terlalu cepat kembali beraksi.

Ia tampil sebentar dalam kemenangan impresif 3-0 atas Manchester United di Old Trafford pada Minggu. Tiga hari kemudian, Kroupi kembali masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Aston Villa di Piala Liga.

Klub-klub besar Eropa membidik pemain Bournemouth

Sementara Bournemouth mengambil pendekatan sabar dan terukur dalam pemulihan penyerang mudanya, sejumlah klub peminatnya tidak menunjukkan kesabaran serupa. Kroupi sudah menarik minat besar dari berbagai klub Eropa pada bursa transfer musim panas sebelum cedera kakinya menggagalkan kemungkinan kepindahan.

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Menurut TEAMtalk, PSG dan Barcelona terus memantau perkembangannya secara saksama setelah ia resmi kembali bermain. Dua klub Liga Primer, Chelsea dan Tottenham, juga masih sangat ingin merekrutnya dalam waktu dekat.

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Persaingan untuk mendapatkan mantan pemain Lorient itu semakin sengit. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa Arsenal dan Manchester United juga telah secara resmi memasukkan namanya ke daftar pendek target transfer masing-masing.

Bournemouth menolak melepas Kroupi pada musim dingin

Meski minat dari sejumlah klub terkuat Eropa terus meningkat, Bournemouth sepenuhnya menyadari nilai penting Kroupi bagi skuad mereka. Bournemouth sama sekali tidak bersedia melepas prospek penyerang andalannya itu pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Berada di posisi ke-13 klasemen Liga Primer, klub asal pesisir selatan itu memandang pemain Prancis tersebut sebagai sosok penting untuk sisa musim ini. Bournemouth bertekad menutup pintu bagi negosiasi apa pun pada Januari, berapa pun tawaran yang diajukan.

PSG menjajaki target alternatif

Penolakan tegas Bournemouth untuk menyetujui penjualan pada Januari menjadi kendala besar bagi rencana transfer jangka pendek PSG. PSG aktif mencari pemain di bursa transfer musim dingin untuk mengatasi absennya Khvicha Kvaratskhelia dalam jangka panjang akibat cedera. Karena kepindahan Kroupi pada pertengahan musim tampaknya sama sekali tidak memungkinkan, PSG harus mengalihkan fokus ke target alternatif untuk memperkuat lini depan.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo