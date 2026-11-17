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Eldense kini menjadi sorotan penggemar sepak bola di seluruh dunia setelah Lionel Messi menjadi salah satu pemiliknya. Langkah ini mengubah besarnya eksposur media bagi klub yang bersaing dengan Castellón di Segunda División Spanyol tersebut.

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Pertandingan-pertandingan tim kini diikuti oleh salah satu bintang sepak bola terbesar sepanjang sejarah, sementara gaung kemenangan mereka pun melampaui batas Spanyol.

Menurut harian Spanyol Sport, klub ini mengalami lompatan besar sejak sang bintang Argentina masuk ke dalam struktur investasinya. Hasil-hasil pertandingan mereka kini mendapat perhatian luas, di saat sorotan global ini berbarengan dengan kenyataan persaingan yang berat di Segunda División.

Klub yang berasal dari kota Alicante, dengan jumlah penduduk sekitar 55 ribu jiwa, tengah menjalani babak baru yang mendongkrak popularitasnya secara belum pernah terjadi sebelumnya, meski belum pernah sekali pun bermain di kasta tertinggi. Bagi pendukung Castellón, Eldense kini menjadi rival dengan keistimewaan luar biasa, yakni memiliki pemilik yang mampu mengubah ucapan selamat sederhana menjadi berita utama di media internasional.

Bagaimana Messi Bisa Sampai ke Eldense?

Gambaran kesepakatan ini mulai terlihat pada September, ketika tercapai kesepakatan untuk mengakuisisi 100% saham klub dari grup asal Kolombia yang dipimpin Carolina Olguín dan Juan Carlos Trujillo.

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Pada 1 Oktober, Eldense mengumumkan bergabungnya Messi ke jajaran pemilik klub. Dalam pernyataannya, klub menjelaskan bahwa rampungnya kesepakatan masih bergantung pada persetujuan Dewan Tinggi Olahraga (CSD), prosedur yang disebutkan klub bersamaan dengan pengumuman perubahan kepemilikan.

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Klub memperkenalkan era barunya sebagai proyek jangka panjang yang bertujuan memperkokoh posisi dan meraih pertumbuhan lebih jauh di sepak bola profesional. Namun, dampak paling mencolok terlihat dengan cepat, setelah Eldense mulai menarik minat penggemar yang sebelumnya tidak banyak mengetahui sejarah klub.

Tanda Suka Sebelum Messi Terikat dengan Klub

Keterkaitan Messi dengan Eldense di mata publik tidak dimulai dari pengumuman resmi kesepakatan. Sebelumnya, sang bintang Argentina sudah berinteraksi dengan memberi tanda suka pada unggahan klub yang merayakan kemenangan 1-0 atas Sporting Gijón di Stadion El Molinón, kemenangan pertama tim di liga musim ini.

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Interaksi tersebut menjadi pembuka bagi hubungan yang tampak semakin jelas tak lama kemudian. Keterikatan Messi dengan klub tidak hanya sebatas pada sisi investasi, tetapi juga meluas hingga mengikuti pertandingan dan merayakan hasil-hasilnya.

Messi Menonton Pertandingan dan Mendongkrak Popularitas Eldense

Momen yang paling menggambarkan besarnya perubahan terjadi pada 2 Oktober 2026, ketika Messi menyaksikan laga Eldense melawan Real Oviedo dari kota Rosario melalui sebuah tablet dengan minuman mate di sampingnya. Ia menyaksikan timnya menang 4-1, sebelum membagikan foto disertai pesan: "Ayo, Deportivo".

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Klub mengunggah foto tersebut di akun resminya, dan gaungnya cepat menyebar di media sosial. Jumlah pengikut Eldense di Instagram mendekati 140 ribu tak lama setelah unggahan itu.

Dua belas jam setelah pertandingan, jumlah pengikut menembus angka 210 ribu. Lonjakan luar biasa bagi klub yang biasanya hanya tampil di hadapan basis penggemar terbatas, sekaligus menjadikan pemilik barunya sebagai sarana promosi paling menonjol di tingkat internasional.

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Hasil Eldense Sejak Kehadiran Messi

Meningkatnya sorotan media berbarengan dengan awal yang kuat dari sisi olahraga. Di bawah asuhan pelatih Javi Calleja, Eldense meraih tiga kemenangan beruntun sejak pengumuman akuisisi, yang ditutup dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Valladolid lewat gol Carmona pada menit ke-94.

Messi kembali mengungkapkan kegembiraannya atas hasil tim, kali ini dengan mengunggah foto pertandingan dari layar televisi, disertai pesan: "Penampilan yang sangat luar biasa dari seluruh tim lagi. Ayo!".

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Tiga kemenangan beruntun, dengan sembilan poin dari sembilan poin yang tersedia, memberi dorongan optimisme yang kuat terhadap proyek baru ini. Namun, tim kemudian menelan tiga kekalahan beruntun di liga dari Albacete, Granada, dan Las Palmas, yang menegaskan sulitnya menjaga hasil positif di kompetisi ini.

Dukungan untuk Calleja dan Kebangkitan Melawan Sabadell

Rentetan kekalahan itu tidak memengaruhi kepercayaan para pemilik terhadap staf pelatih, sebagaimana diungkapkan Calleja. Ia menegaskan tetap berkomunikasi setiap hari dengan para pemilik klub dan merasa didukung, seraya menyebut bahwa penilaian terhadap proyek tidak hanya bergantung pada hasil instan.

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Eldense kembali ke jalur kemenangan pada Minggu setelah menaklukkan Sabadell 2-0 di Stadion Nuevo Pepico Amat berkat gol Carmona dan Clemente, sekaligus mengakhiri rentetan tiga kekalahan.

Tim juga berhasil mencatat nirbobol untuk pertama kalinya dalam delapan pertandingan, meraih kemenangan penting yang mengembalikan ketenangan di dalam skuad.

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Dengan demikian, Eldense, yang bersaing dengan Castellón di kompetisi yang sama, tampil dengan wajah yang sama sekali berbeda setelah meraih jangkauan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, berkat pemilik yang merayakan kemenangan-kemenangannya dari jauh. Meski begitu, proyek ini masih harus membuktikan kemampuannya meraih stabilitas dan kesuksesan di atas lapangan.