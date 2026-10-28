Pratinjau Tottenham vs Crystal Palace di Liga Primer Inggris

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 13.30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham menjamu Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu, 31 Oktober pukul 13.30 EST dan 17.30 GMT.

Tottenham percaya diri setelah kemenangan bersejarah atas Chelsea

Tottenham kini berada dalam situasi yang jarang mereka alami: meraih dua kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris. Mereka mengalahkan Coventry 3-1 dalam laga yang diwarnai gol spektakuler James Maddison, yang kembali bermain. Setelah itu, Tottenham meraih kemenangan yang sangat langka di Stamford Bridge atas rival mereka, Chelsea, yang merupakan kemenangan kedua mereka di sana dalam 37 percobaan di Liga Primer Inggris.

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Crystal Palace sama sekali belum menunjukkan performa meyakinkan

Rival Tottenham sesama klub London, Crystal Palace, tengah kesulitan di bawah pelatih baru Pierre Sage, dengan hanya mengumpulkan tujuh poin dari delapan pertandingan pertama mereka. Perolehan itu membuat mereka berada di posisi ke-17 Liga Primer Inggris, dekat dengan zona degradasi. Performa mereka saat ini buruk: dua kekalahan tanpa mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir, serta kebobolan tujuh gol. Kali ini, mereka berharap bisa mengulangi hasil dalam dua kunjungan terakhir ke markas Tottenham di Liga Primer Inggris, yang keduanya mereka menangkan.

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Statistik penting dan kabar cedera

Palace memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir dengan Tottenham.

Tidak satu pun dari 11 pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang.

Palace kebobolan 50 gol di Liga Primer Inggris sepanjang tahun kalender ini, empat gol lebih banyak daripada tim lainnya.

Prediksi susunan pemain

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

Kabar tim dan skuad

Performa

Rekor pertemuan