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Pratinjau Tottenham Hotspur vs Crystal Palace di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Tottenham Hotspur
Crystal Palace
Premier League
R. De Zerbi

Pratinjau lengkap pertandingan Tottenham Hotspur melawan Crystal Palace di Liga Primer Inggris. Bisakah Tottenham menindaklanjuti kemenangan atas Chelsea dengan kembali memenangi derbi ini?

Pratinjau Tottenham vs Crystal Palace di Liga Primer Inggris

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Premier League - Pekan 9
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham menjamu Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu, 31 Oktober pukul 13.30 EST dan 17.30 GMT.

Tottenham percaya diri setelah kemenangan bersejarah atas Chelsea

Tottenham kini berada dalam situasi yang jarang mereka alami: meraih dua kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris. Mereka mengalahkan Coventry 3-1 dalam laga yang diwarnai gol spektakuler James Maddison, yang kembali bermain. Setelah itu, Tottenham meraih kemenangan yang sangat langka di Stamford Bridge atas rival mereka, Chelsea, yang merupakan kemenangan kedua mereka di sana dalam 37 percobaan di Liga Primer Inggris.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Crystal Palace sama sekali belum menunjukkan performa meyakinkan

Rival Tottenham sesama klub London, Crystal Palace, tengah kesulitan di bawah pelatih baru Pierre Sage, dengan hanya mengumpulkan tujuh poin dari delapan pertandingan pertama mereka. Perolehan itu membuat mereka berada di posisi ke-17 Liga Primer Inggris, dekat dengan zona degradasi. Performa mereka saat ini buruk: dua kekalahan tanpa mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir, serta kebobolan tujuh gol. Kali ini, mereka berharap bisa mengulangi hasil dalam dua kunjungan terakhir ke markas Tottenham di Liga Primer Inggris, yang keduanya mereka menangkan.

Pierre SageGetty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Palace memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir dengan Tottenham.
  • Tidak satu pun dari 11 pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang.
  • Palace kebobolan 50 gol di Liga Primer Inggris sepanjang tahun kalender ini, empat gol lebih banyak daripada tim lainnya.

Prediksi susunan pemain

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Tottenham Hotspur vs Crystal Palace

Manajer

  • R. De Zerbi

Performa

TOT

TOT - Performa

LIV
K3-1
AVL
K2-3
MUN
S1-1
COV
M3-1
CHE
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CRY

CRY - Performa

NFO
M3-1
OL
K3-2
BHA
K5-0
BJK
S2-2
NEW
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Tottenham HotspurSeriCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
K
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
M
M
M
K
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
M
M
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
M
M
K
M
S
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
M
M
K
S
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
S
K
S
M
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
S
S
K
S
M
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
M
K
K
M
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
M
M
S
M
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
S
K
S
K
S
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
S
M
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
S
K
M
K
M
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
M
M
K
K
S
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
M
M
S
K
S
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
M
M
K
S
S
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
K
S
S
S
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
M
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
S
K
K
K
M
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
M
M
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
S
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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