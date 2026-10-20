Pratinjau Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Laga Real Madrid vs RB Leipzig dimulai pada 21 Oktober 2026 pukul 15.00 EST atau 20.00 GMT.

Madrid kembali menemukan ritme permainan

Real Madrid mengalahkan Sevilla 4-1 dengan meyakinkan pada akhir pekan berkat dua gol Kylian Mbappe serta gol dari Arda Guler dan Yan Diomande. Setelah ini, tim asuhan Jose Mourinho akan menghadapi Barcelona dalam El Clasico, tetapi sebelumnya mereka menjamu RB Leipzig di Liga Champions. Madrid mencatatkan kebangkitan luar biasa pada pertandingan kedua fase liga dengan mencetak tiga gol dalam delapan menit terakhir untuk menang 4-3 di kandang Roma. Winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, akan menghadapi mantan klubnya setelah pindah ke Madrid dengan biaya besar pada musim panas.

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Leipzig berusaha bangkit dari kekalahan telak

Kekalahan telak 6-1 dari Bayern Munich pada akhir pekan membuat Leipzig sedikit terpukul, meski mereka telah mencetak 15 gol dalam lima pertandingan pertama Bundesliga musim ini di bawah Martin Demichelis. Mereka meraih tiga kemenangan dan menelan tiga kekalahan di liga domestik, catatan yang cukup menggambarkan betapa sulitnya performa mereka diprediksi.

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Statistik penting dan kabar cedera

Madrid tanpa Raúl Asencio, Ferland Mendy, dan Rodrygo, sementara Marc Guiu dan Assan Ouédraogo absen untuk Leipzig.

Bintang asal Turki, Arda Guler, mencatatkan dua gol dan dua assist dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Champions.

Kabar tim dan skuad

Dalam perkiraan susunan 11 pemain pilihan Jose Mourinho, Thibaut Courtois menempati posisi penjaga gawang, dengan Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, dan Denzel Dumfries mengisi lini belakang. Yan Diomande, Federico Valverde, dan Aurelien Tchouameni tercantum di lini tengah bersama Jude Bellingham dan Brahim Diaz, sementara Kylian Mbappe memimpin lini serang. Saat ini tidak ada laporan cedera atau skorsing untuk tuan rumah.

Dalam perkiraan susunan 11 pemain pilihan Martin Demichelis, Maarten Vandevoordt menempati posisi penjaga gawang, dengan Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum, dan Willi Orban di lini pertahanan. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda, dan Romulo Cruz melengkapi susunan tersebut. Belum ada masalah cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk Leipzig menjelang pertandingan, meski informasi terbaru akan ditambahkan mendekati sepak mula.

Performa terkini

Real Madrid memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Dalam laga terbarunya, mereka menang 4-1 atas Sevilla di kandang dalam ajang LaLiga. Kemenangan sebelumnya mencakup hasil 3-4 di kandang Roma dalam Liga Champions dan kemenangan 1-0 atas Villarreal di kandang. Satu-satunya kekalahan Madrid dalam rentang tersebut terjadi saat mereka takluk 2-1 dari Atletico Madrid di LaLiga. Dalam lima pertandingan itu, Madrid mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali.

RB Leipzig meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, tanpa hasil imbang. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 6-1 dari Bayern Munich di Bundesliga, meski sebelumnya dalam rentang tersebut mereka sempat bangkit dari keterpurukan serupa dengan kemenangan 6-0 atas Eintracht Frankfurt. Kemenangan 1-0 atas PSV Eindhoven di Liga Champions menunjukkan bahwa mereka mampu tampil baik di kompetisi Eropa. Leipzig mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2024, ketika Real Madrid dan RB Leipzig bermain imbang 1-1 di Bernabeu dalam ajang Liga Champions. Sebelumnya, Madrid menang 1-0 di kandang Leipzig pada Februari 2024. Dari empat pertemuan yang tercatat, Real Madrid meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Leipzig meraih satu kemenangan, yakni 3-2 di kandang pada Oktober 2022. Madrid mencetak lima gol dan kebobolan lima kali dalam empat pertemuan tersebut.

Klasemen

Di klasemen Liga Champions, Real Madrid saat ini berada di posisi kedelapan, sementara RB Leipzig menempati peringkat ke-21. Selisih posisi itu mencerminkan perbedaan perjalanan kedua tim dalam kompetisi musim ini.