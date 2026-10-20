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Champions League
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoRB Leipzig
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Pratinjau Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Champions League
Y. Diomande
C. Nkunku

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Champions League - Pekan 3
Estadio Bernabeu

Laga Real Madrid vs RB Leipzig dimulai pada 21 Oktober 2026 pukul 15.00 EST atau 20.00 GMT.

Madrid kembali menemukan ritme permainan

Real Madrid mengalahkan Sevilla 4-1 dengan meyakinkan pada akhir pekan berkat dua gol Kylian Mbappe serta gol dari Arda Guler dan Yan Diomande. Setelah ini, tim asuhan Jose Mourinho akan menghadapi Barcelona dalam El Clasico, tetapi sebelumnya mereka menjamu RB Leipzig di Liga Champions. Madrid mencatatkan kebangkitan luar biasa pada pertandingan kedua fase liga dengan mencetak tiga gol dalam delapan menit terakhir untuk menang 4-3 di kandang Roma. Winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, akan menghadapi mantan klubnya setelah pindah ke Madrid dengan biaya besar pada musim panas.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAGetty Images

Leipzig berusaha bangkit dari kekalahan telak

Kekalahan telak 6-1 dari Bayern Munich pada akhir pekan membuat Leipzig sedikit terpukul, meski mereka telah mencetak 15 gol dalam lima pertandingan pertama Bundesliga musim ini di bawah Martin Demichelis. Mereka meraih tiga kemenangan dan menelan tiga kekalahan di liga domestik, catatan yang cukup menggambarkan betapa sulitnya performa mereka diprediksi.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Madrid tanpa Raúl Asencio, Ferland Mendy, dan Rodrygo, sementara Marc Guiu dan Assan Ouédraogo absen untuk Leipzig.
  • Bintang asal Turki, Arda Guler, mencatatkan dua gol dan dua assist dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Champions.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid vs RB Leipzig

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateA. RuedigerA. RuedigerD. DumfriesD. DumfriesY. DiomandeY. DiomandeF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Susunan Pemain Utama

RB Leipzig

Manajer

  • J. Mourinho
  • M. Demichelis

Dalam perkiraan susunan 11 pemain pilihan Jose Mourinho, Thibaut Courtois menempati posisi penjaga gawang, dengan Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, dan Denzel Dumfries mengisi lini belakang. Yan Diomande, Federico Valverde, dan Aurelien Tchouameni tercantum di lini tengah bersama Jude Bellingham dan Brahim Diaz, sementara Kylian Mbappe memimpin lini serang. Saat ini tidak ada laporan cedera atau skorsing untuk tuan rumah.

Dalam perkiraan susunan 11 pemain pilihan Martin Demichelis, Maarten Vandevoordt menempati posisi penjaga gawang, dengan Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum, dan Willi Orban di lini pertahanan. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda, dan Romulo Cruz melengkapi susunan tersebut. Belum ada masalah cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk Leipzig menjelang pertandingan, meski informasi terbaru akan ditambahkan mendekati sepak mula.

Performa terkini

RMA

RMA - Performa

ELC
M2-3
ATM
K2-1
VIL
M1-0
ROM
M3-4
SEV
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RBL

RBL - Performa

HSV
M5-0
B04
K2-0
SGE
M6-0
PSV
M1-0
FCB
K6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Real Madrid memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Dalam laga terbarunya, mereka menang 4-1 atas Sevilla di kandang dalam ajang LaLiga. Kemenangan sebelumnya mencakup hasil 3-4 di kandang Roma dalam Liga Champions dan kemenangan 1-0 atas Villarreal di kandang. Satu-satunya kekalahan Madrid dalam rentang tersebut terjadi saat mereka takluk 2-1 dari Atletico Madrid di LaLiga. Dalam lima pertandingan itu, Madrid mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali.

RB Leipzig meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, tanpa hasil imbang. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 6-1 dari Bayern Munich di Bundesliga, meski sebelumnya dalam rentang tersebut mereka sempat bangkit dari keterpurukan serupa dengan kemenangan 6-0 atas Eintracht Frankfurt. Kemenangan 1-0 atas PSV Eindhoven di Liga Champions menunjukkan bahwa mereka mampu tampil baik di kompetisi Eropa. Leipzig mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Head to Head

Real MadridSeriRB Leipzig
2
1
1
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
FT
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FT
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
6Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2024, ketika Real Madrid dan RB Leipzig bermain imbang 1-1 di Bernabeu dalam ajang Liga Champions. Sebelumnya, Madrid menang 1-0 di kandang Leipzig pada Februari 2024. Dari empat pertemuan yang tercatat, Real Madrid meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Leipzig meraih satu kemenangan, yakni 3-2 di kandang pada Oktober 2022. Madrid mencetak lima gol dan kebobolan lima kali dalam empat pertemuan tersebut.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Liga Champions, Real Madrid saat ini berada di posisi kedelapan, sementara RB Leipzig menempati peringkat ke-21. Selisih posisi itu mencerminkan perbedaan perjalanan kedua tim dalam kompetisi musim ini.

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