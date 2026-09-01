Pratinjau Premier League Newcastle United vs Bournemouth: Semua yang perlu Anda ketahui

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 07.30 St James' Park

Newcastle United vs Bournemouth dimulai pada 5 September 2026 pukul 07.30 EST dan 12.30 GMT.

St James' Park menjadi lokasi kickoff awal pada Sabtu

Newcastle United menyambut Bournemouth di Timur Laut pada Sabtu, dengan harapan menjaga start tak terkalahkan mereka.

Newcastle yang impresif membidik Bournemouth

Mattias Jaissle mengawali kiprahnya sebagai pelatih Newcastle dengan baik. Hanya penalti Dominik Szoboszlai yang luar biasa pada menit ke-99 yang menggagalkan mereka meraih tiga poin penuh melawan Liverpool pada laga pembuka, sementara kecepatan Anthony Elanga terus menjadi ancaman bagi Tottenham saat Newcastle meraih kemenangan 2-0 di London akhir pekan lalu.

Getty Images

Bournemouth yang belum menang tampil lebih baik daripada yang ditunjukkan hasil

Bournemouth kebobolan gol pada masa injury time dalam kedua laga Premier League mereka sejauh ini, yang menunjukkan bahwa hasil yang diraih tak selalu mencerminkan performa keseluruhan mereka di bawah manajer baru Marco Rose. Sebagian permainan mereka enak ditonton, seperti yang sering terlihat di bawah Andoni Iraola. Mereka unggul hampir sepanjang laga pembuka melawan Manchester City pada pekan pertama, sebelum akhirnya menyerah akibat dua gol telat. Half-volley James Tarkowski pada menit ke-91 menggagalkan mereka meraih tiga poin penuh saat menghadapi Everton pada laga terakhir. Namun, Rose tak akan panik.

Getty Images

Kabar tim & statistik kunci

Newcastle tanpa Dan Burn dan Joelinton yang absen jangka panjang.

Bournemouth harus bermain tanpa winger bintang Junior Kroupi setidaknya hingga Oktober.

Anthony Elanga adalah pemain Newcastle pertama yang mencetak gol dalam dua pertandingan pembuka musim EPL sejak Alan Shearer pada 2003-04.

Bournemouth tak pernah mencatatkan clean sheet dalam tujuh pertandingan.

Newcastle belum memenangi laga kandang Premier League melawan Bournemouth sejak November 2019.

Pemain yang patut diperhatikan

Yoane Wissa sempat kesulitan pada musim debutnya bersama Newcastle musim lalu, tetapi penyerang DR Congo itu kini berkembang dalam peran yang sedikit lebih ke dalam. Sejauh ini ia sudah mencatatkan satu gol dan satu assist, bermain bersama Elanga yang cepat. Di ruang mesin lini tengah, penampilan penuh aksi Nico Gonzalez juga mencuri perhatian setelah kepindahan bernilai besar dari Manchester City.

Getty Images

Tim tamu akan lega karena gelandang 23 tahun Alex Scott masih bertahan di klub meski mendapat minat besar dari klub-klub Premier League lainnya. Winger Brasil berusia 20 tahun Rayan terus menjadi ancaman saat melawan Everton berkat fisiknya yang impresif dan kaki kiri yang akurat.

Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Kabar tim & skuad

Performa

Rekor head-to-head