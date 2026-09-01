Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoAFC Bournemouth
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Didukung oleh

Pratinjau Premier League Newcastle United vs Bournemouth: Semua yang perlu Anda ketahui

Premier League
Newcastle United
AFC Bournemouth
A. Elanga
Y. Wissa
A. Scott

Pratinjau lengkap pertandingan Newcastle United vs Bournemouth di Premier League pada laga pembuka hari Sabtu. Kami membahas taktik, kabar tim, dan banyak lagi.

crest
Premier League - Pekan 3
St James' Park

Newcastle United vs Bournemouth dimulai pada 5 September 2026 pukul 07.30 EST dan 12.30 GMT.

St James' Park menjadi lokasi kickoff awal pada Sabtu

Newcastle United menyambut Bournemouth di Timur Laut pada Sabtu, dengan harapan menjaga start tak terkalahkan mereka.

Newcastle yang impresif membidik Bournemouth

Mattias Jaissle mengawali kiprahnya sebagai pelatih Newcastle dengan baik. Hanya penalti Dominik Szoboszlai yang luar biasa pada menit ke-99 yang menggagalkan mereka meraih tiga poin penuh melawan Liverpool pada laga pembuka, sementara kecepatan Anthony Elanga terus menjadi ancaman bagi Tottenham saat Newcastle meraih kemenangan 2-0 di London akhir pekan lalu.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Bournemouth yang belum menang tampil lebih baik daripada yang ditunjukkan hasil

Bournemouth kebobolan gol pada masa injury time dalam kedua laga Premier League mereka sejauh ini, yang menunjukkan bahwa hasil yang diraih tak selalu mencerminkan performa keseluruhan mereka di bawah manajer baru Marco Rose. Sebagian permainan mereka enak ditonton, seperti yang sering terlihat di bawah Andoni Iraola. Mereka unggul hampir sepanjang laga pembuka melawan Manchester City pada pekan pertama, sebelum akhirnya menyerah akibat dua gol telat. Half-volley James Tarkowski pada menit ke-91 menggagalkan mereka meraih tiga poin penuh saat menghadapi Everton pada laga terakhir. Namun, Rose tak akan panik.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Kabar tim & statistik kunci

  • Newcastle tanpa Dan Burn dan Joelinton yang absen jangka panjang.
  • Bournemouth harus bermain tanpa winger bintang Junior Kroupi setidaknya hingga Oktober.
  • Anthony Elanga adalah pemain Newcastle pertama yang mencetak gol dalam dua pertandingan pembuka musim EPL sejak Alan Shearer pada 2003-04.
  • Bournemouth tak pernah mencatatkan clean sheet dalam tujuh pertandingan.
  • Newcastle belum memenangi laga kandang Premier League melawan Bournemouth sejak November 2019.

Pemain yang patut diperhatikan

Yoane Wissa sempat kesulitan pada musim debutnya bersama Newcastle musim lalu, tetapi penyerang DR Congo itu kini berkembang dalam peran yang sedikit lebih ke dalam. Sejauh ini ia sudah mencatatkan satu gol dan satu assist, bermain bersama Elanga yang cepat. Di ruang mesin lini tengah, penampilan penuh aksi Nico Gonzalez juga mencuri perhatian setelah kepindahan bernilai besar dari Manchester City.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Tim tamu akan lega karena gelandang 23 tahun Alex Scott masih bertahan di klub meski mendapat minat besar dari klub-klub Premier League lainnya. Winger Brasil berusia 20 tahun Rayan terus menjadi ancaman saat melawan Everton berkat fisiknya yang impresif dan kaki kiri yang akurat.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Newcastle United vs AFC Bournemouth

Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Formasi
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU

Manajer

  • M. Jaissle

Performa

NEW

NEW - Performa

B04
K1-2
STR
K1-1
LIV
S2-2
WBA
M3-2
TOT
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BOU

BOU - Performa

GEN
M10-1
BET
S2-2
M05
K2-1
MCI
K2-1
EVE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Rekor head-to-head

Head to Head

Newcastle UnitedSeriAFC Bournemouth
1
2
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FT
FA Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
4Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
M
M
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
M
M
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
S
M
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
M
S
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
S
M
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
S
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
M
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
M
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
M
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
S
S
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
S
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
S
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google