Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 12.30 Old Trafford

Manchester United vs Tottenham Hotspur akan dimulai pada 10 Okt 2026 pukul 12.30 EST dan 16.30 GMT.

United dan Spurs sama-sama perlu memulai musim mereka

Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama mungkin membutuhkan jeda panjang Premier League untuk merenungkan apa yang belum berjalan sejauh ini. Singkatnya, hampir semuanya. Akankah Old Trafford menjadi tonik yang sangat dibutuhkan bagi Manchester United?

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Manchester United tampil naik turun, tetapi lebih sering turun

Sejak kemenangan 5-2 atas Ipswich, United tidak meraih kemenangan dalam empat pertandingan domestik, rangkaian yang termasuk kekalahan di EFL Cup dari Brighton. Kekalahan kandang melawan Manchester City yang bermain dengan 10 orang tidak diterima dengan baik oleh para pendukung, dan hasil imbang tandang melawan Everton serta Fulham menambah frustrasi suporter. Gol penyeimbang Matheus Cunha pada menit ke-89 menyelamatkan satu poin saat melawan Fulham, tetapi itu membuat United terpuruk di peringkat ke-12.

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Spurs senang bermain tandang?

Musim Tottenham dimulai seperti akhir kampanye 2025-26. Klub London itu belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertama mereka, dan gagal mencetak gol dalam empat di antaranya. Dua poin tunggal mereka sejauh ini datang dari hasil imbang 0-0, yang menyoroti masalah mereka di depan gawang. Gol pertama mereka musim ini hanya menjadi gol hiburan dalam kekalahan kandang 2-3 dari Aston Villa yang mereka alami baru-baru ini.

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Statistik kunci & kabar cedera

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, dan Noussair Mazraoui semuanya absen dari tugas internasional karena masalah cedera dan diragukan tampil di sini untuk tuan rumah.

Xavi Simons dan Wilson Odobert menjadi absen jangka panjang bagi tim tamu, sementara Dejan Kulusevski semakin dekat untuk kembali.

Spurs memenangi empat dari enam pertemuan terakhir antara kedua tim ini.

Perkiraan susunan pemain

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Kabar tim & skuad

Carrick menghadapi krisis cedera yang signifikan di Old Trafford, dengan Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, dan Noussair Mazraoui semuanya menepi. Tidak ada skorsing yang dilaporkan, meski besarnya jumlah absensi membuat skuad United sangat tipis menjelang pertandingan. Rekrutan musim panas Carlos Baleba baru-baru ini kembali beraksi dalam laga uji coba tertutup setelah mengalami masalah engkel, memberi sedikit dorongan di tengah kekhawatiran cedera.

De Zerbi juga tanpa sejumlah personel kunci, dengan Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke, dan Micky van de Ven semuanya tidak tersedia karena cedera. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu, tetapi absensi itu menambah kesulitan lebih lanjut pada awal musim yang sudah bermasalah. Pembaruan untuk kedua skuad akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

United meraih dua poin dari tiga pertandingan Premier League terakhir mereka, terbaru bermain imbang 1-1 dengan Fulham dan sebelumnya berbagi hasil 2-2 dengan Everton dalam rangkaian tersebut. Di antara dua hasil itu, mereka kalah 0-1 di kandang dari Manchester City, dan juga kalah 2-3 dari Brighton di Carabao Cup. Satu-satunya titik terang mereka dalam lima pertandingan adalah kemenangan 4-0 di Liga Champions atas Sabah FK, yang membuat mereka mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam periode tersebut.

Catatan terbaru Tottenham sangat suram. Tim asuhan De Zerbi kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan dari Aston Villa, Liverpool di Carabao Cup, dan Newcastle United. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Everton dan Nottingham Forest di Premier League, gagal mencetak gol dalam tiga dari lima laga tersebut. Spurs telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan itu sementara hanya mencetak empat gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Manchester United di Old Trafford pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Tottenham menang dua kali, United sekali, dan satu laga berakhir imbang, dengan kedua tim juga bertemu di final Liga Europa pada Mei 2025, yang dimenangi Spurs 1-0. Rekor kandang United dalam laga ini memberi sedikit dorongan, tetapi Tottenham telah menunjukkan bahwa mereka bisa menimbulkan masalah di berbagai kompetisi.

Klasemen

Di klasemen Premier League, Manchester United berada di peringkat ke-12 sementara Tottenham berada di posisi terbawah, peringkat ke-20, yang membuat ini menjadi laga dengan taruhannya berbeda tetapi sama-sama mendesak bagi kedua tim.