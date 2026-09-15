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Pratinjau Premier League Manchester City vs Sunderland: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester City vs Sunderland
Premier League
Manchester City
Sunderland

Pratinjau lengkap pertandingan Manchester City vs Sunderland A.F.C. di Premier League. Kami mengulas hasil pekan keempat, performa terkini, dan sorotan utama jelang duel Minggu sore ini di Stadion Etihad.

Manchester City vs Sunderland: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 5
Etihad Stadium

Manchester City dan Sunderland A.F.C. akan kick-off pada 20 September 2026 pukul 13.00 GMT (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

Manchester City menjamu Sunderland yang sedang bangkit

Manchester City kembali ke kandang di Etihad Stadium untuk menghadapi Sunderland A.F.C. pada pekan ke-5 musim Premier League 2026/27. Setelah meraih kemenangan derby yang alot pada akhir pekan dan menjalani komitmen di ajang piala pada pertengahan pekan, City berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk tetap berada di papan atas klasemen. Bagi Sunderland, lawatan ke Manchester setelah dua laga sulit secara beruntun menjadi ujian besar bagi struktur pertahanan mereka dalam menghadapi serangan yang eksplosif.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Gol Haaland menuntaskan drama derby 10 pemain

Manchester City memasuki hari Minggu dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan derby tandang 1-0 atas Manchester United di Old Trafford pada matchday 4 (13 September). Meski Phil Foden mendapat kartu merah langsung pada menit ke-23, City menunjukkan disiplin taktis yang luar biasa sebelum Erling Haaland memecah kebuntuan pada menit ke-59. Hasil itu mengikuti kemenangan tandang 2-0 atas FC Porto di Champions League dan kemenangan kandang 1-0 atas Coventry City, yang menjaga momentum kuat City pada awal musim tetap berjalan.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Pelajaran berharga Sunderland saat menghadapi raksasa kasta tertinggi

Sunderland bertandang ke Etihad Stadium dengan tujuan bangkit setelah menelan kekalahan kandang 2-0 dari Arsenal pada matchday 4 (12 September). Tim asuhan Régis Le Bris bertahan dengan solid sepanjang babak pertama tanpa gol, tetapi kebobolan lewat gol Bruno Guimarães pada menit ke-57 sebelum penalti telat Bukayo Saka memastikan hasil akhir. Sunderland berharap bisa mengandalkan ketangguhan defensif yang memberi mereka hasil imbang tandang 1-1 di markas Brentford dan kemenangan 1-0 atas Hull City di EFL Cup pada awal bulan ini.

Bisakah blok menengah Sunderland memperlambat mesin City?

Secara historis, Manchester City menguasai penguasaan bola saat bermain di kandang, dengan mengandalkan motor kreatif seperti Rayan Cherki dan Antoine Semenyo untuk menyuplai Erling Haaland. Sunderland akan mengandalkan struktur blok menengah mereka yang dipimpin Granit Xhaka, Kevin Danso, dan Daniel Ballard untuk mengganggu jalur umpan sentral City, sambil berusaha melepas Brian Brobbey dalam serangan balik cepat. Dengan poin-poin penting di awal musim dipertaruhkan, duel hari Minggu ini menjanjikan aksi intens sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Sunderland

Manajer

  • E. Maresca

Manchester City tidak akan diperkuat Phil Foden, yang menjalani skorsing setelah kartu merahnya dalam derby Manchester. Jeremy Doku juga absen karena cedera, membuat Maresca memiliki opsi terbatas di sektor sayap menjelang pertandingan ini. Pembaruan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off.

Sunderland bertolak ke Manchester tanpa Reinildo, yang diskors untuk pertandingan ini. Habib Diarra dan Romaine Mundle sama-sama menepi karena cedera, yang semakin mengurangi opsi Le Bris di lini serang dan lini tengah.

Performa

MCI

MCI - Performa

BOU
M2-1
CRY
M1-4
COV
M1-0
POR
M0-2
MUN
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SUN

SUN - Performa

IPS
K2-1
FUL
M1-0
BRE
S1-1
HUL
M1-0
ARS
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Manchester City datang dengan performa luar biasa, memenangi kelima pertandingan terbaru mereka di semua kompetisi. Rentetan itu mencakup kemenangan derby 1-0 di markas Manchester United akhir pekan lalu dan kemenangan 2-0 atas FC Porto di Champions League. Dalam lima laga tersebut, City mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali, dengan penampilan paling meyakinkan hadir dalam kemenangan 4-1 di markas Crystal Palace. Lima kemenangan beruntun menegaskan konsistensi yang dibangun Maresca pada awal kampanye ini.

Performa terkini Sunderland lebih beragam, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Arsenal, dan mereka juga takluk 2-1 dari Ipswich Town lebih awal dalam rentetan itu. Hasil positif melawan Hull City di Carabao Cup dan Fulham di liga menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin, tetapi dua kekalahan beruntun dalam dua laga tandang kompetitif terakhir mereka akan menjadi kekhawatiran bagi Le Bris.

Rekor pertemuan

Head to Head

Manchester CitySeriSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
8Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir imbang tanpa gol di kandang Sunderland pada Januari 2026, hasil yang mengikuti kemenangan kandang 3-0 Manchester City atas Sunderland pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Manchester City menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, mencetak delapan gol dan kebobolan satu gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
M
M
M
M
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
M
M
M
M
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
M
S
S
M
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
S
S
M
M
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
M
S
K
M
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
S
K
M
M
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
S
S
S
M
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
S
M
S
S
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
S
S
S
M
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
M
K
K
M
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
M
S
S
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
S
M
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
K
S
M
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
S
M
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
S
S
S
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
M
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
S
S
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
S
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
S
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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