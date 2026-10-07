Premier League - Pekan 6 11 Okt 2026 - 11.30 Anfield

Liverpool vs Manchester City dimulai pada 11 Okt 2026 pukul 11.30 EST dan 15.30 GMT.

Sambutan dingin menanti Manchester City di Anfield

Ini akan menjadi pertandingan pertama Manchester City sejak mereka dinyatakan bersalah atas pelanggaran serius terhadap aturan finansial Premier League, jadi mereka seharusnya akan mendapat sambutan yang menarik di markas salah satu rival terdekat mereka dalam beberapa tahun terakhir.

City kemungkinan tetap berada di puncak klasemen pada Minggu

Manchester City akan tetap berada di puncak klasemen Premier League saat kick-off pada Minggu karena mereka unggul tiga poin dan surplus empat gol atas Arsenal yang berada di posisi kedua, yang akan menghadapi Leeds pada Sabtu. Manchester City memulai musim dengan sempurna di atas lapangan, memenangi tujuh pertandingan beruntun di semua kompetisi, termasuk catatan 100 persen di liga. Mereka mencetak 10 gol dalam dua kemenangan kandang terakhir atas Norwich di EFL Cup dan Sunderland dalam kemenangan 5-3 di EPL, sementara mereka juga membukukan kemenangan beruntun tanpa kebobolan dalam laga tandang melawan Man United dan Porto.

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Liverpool masih menyesuaikan diri dengan manajer baru

Meskipun Liverpool tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan secara keseluruhan di semua kompetisi, penampilan mereka di Premier League musim ini masih belum terlalu meyakinkan. Mereka memenangi dua pertandingan EPL terakhir di kandang lawan tanpa kebobolan, tetapi mencatat hasil imbang (2-2 vs Nottingham Forest dan 0-0 vs Fulham) dalam dua laga liga terakhir mereka di Anfield.

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Statistik kunci & kabar cedera

Pemberi assist terbanyak Cody Gakpo, Hugo Ekitike, dan Conor Bradley menjadi nama-nama penting yang absen jangka panjang karena cedera bagi Liverpool.

Phil Foden terkena skorsing untuk tim tamu setelah kartu merah melawan Man United.

City memenangi tiga pertemuan terakhir dengan agregat 9-1, tetapi hanya memenangi dua dari 16 kunjungan EPL terakhir mereka ke Anfield, meski mereka memang menang pada pertemuan yang sama musim lalu berkat gol telat Erling Haaland.

Striker Norwegia itu telah mencetak lima gol dalam tiga pertemuan terakhirnya melawan Liverpool.

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Kabar tim & skuad

Liverpool menatap pertandingan ini dengan jumlah pemain yang tidak tersedia cukup signifikan. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, dan Cody Gakpo semuanya masuk daftar cedera, membuat Iraola memiliki opsi terbatas di berbagai posisi. Pembaruan lebih lanjut diharapkan hadir saat klub mengevaluasi tingkat kebugaran setelah jeda internasional.

Maresca menghadapi persoalan pemilihan pemainnya sendiri di City. Antoine Semenyo dan Nico O'Reilly sama-sama cedera, sementara Phil Foden terkena skorsing. Kebugaran Haaland, yang ditarik keluar saat Norwegia kalah dari Portugal, tetap menjadi perhatian paling mendesak menjelang kick-off.

Performa

Liverpool datang ke pertandingan ini dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 di kandang Bournemouth di Premier League, dan mereka juga meraih kemenangan atas Tottenham di Carabao Cup, Atletico Madrid di Liga Champions, dan Ipswich Town di liga. Hasil imbang didapat saat menghadapi Fulham, ketika tidak ada satu pun tim yang mencetak gol. Dalam lima pertandingan itu, Liverpool mencetak delapan gol dan kebobolan tiga, yang menunjukkan tim ini mampu menciptakan banyak peluang tetapi tidak selalu kokoh di lini belakang.

Catatan terbaru Manchester City lebih meyakinkan. Mereka memenangi lima pertandingan terakhir, mencetak 13 gol dalam prosesnya dan kebobolan enam. Rangkaian itu mencakup kemenangan 5-3 di liga atas Sunderland, kemenangan 5-0 di Carabao Cup melawan Norwich, serta kemenangan atas Manchester United dan Porto. City menunjukkan kapasitas untuk mencetak gol dengan bebas, meski angka pertahanan mereka dalam rangkaian itu menunjukkan bahwa mereka bukannya tanpa kelemahan.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 4-0 untuk Manchester City atas Liverpool di FA Cup pada April 2026. Sebelumnya, City menang 1-2 di Anfield di Premier League pada Februari 2026 dan meraih kemenangan kandang 3-0 pada November 2025. Kemenangan Liverpool dalam rangkaian ini terjadi pada Februari 2025, ketika City dikalahkan 2-0 di kandang, dan pada Desember 2024, saat Liverpool menang 2-0 di Anfield. Dalam lima pertemuan terbaru, City menang tiga kali dan Liverpool dua kali, dengan City mencetak 10 gol dan Liverpool empat gol.

Klasemen

Di klasemen Premier League, Manchester City berada di puncak menjelang pertandingan ini, sementara Liverpool menempati posisi keenam, memberi tim tuan rumah insentif tambahan untuk memangkas jarak dengan hasil positif di Anfield.