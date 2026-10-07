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Pratinjau Premier League Liverpool vs Manchester City: Semua yang perlu Anda ketahui

Premier League
Manchester City
Liverpool
E. Maresca
E. Haaland
D. Szoboszlai

Pratinjau lengkap pertandingan Liverpool vs Man City di Premier League. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 6
Anfield

Liverpool vs Manchester City dimulai pada 11 Okt 2026 pukul 11.30 EST dan 15.30 GMT.

Sambutan dingin menanti Manchester City di Anfield

Ini akan menjadi pertandingan pertama Manchester City sejak mereka dinyatakan bersalah atas pelanggaran serius terhadap aturan finansial Premier League, jadi mereka seharusnya akan mendapat sambutan yang menarik di markas salah satu rival terdekat mereka dalam beberapa tahun terakhir.

City kemungkinan tetap berada di puncak klasemen pada Minggu

Manchester City akan tetap berada di puncak klasemen Premier League saat kick-off pada Minggu karena mereka unggul tiga poin dan surplus empat gol atas Arsenal yang berada di posisi kedua, yang akan menghadapi Leeds pada Sabtu. Manchester City memulai musim dengan sempurna di atas lapangan, memenangi tujuh pertandingan beruntun di semua kompetisi, termasuk catatan 100 persen di liga. Mereka mencetak 10 gol dalam dua kemenangan kandang terakhir atas Norwich di EFL Cup dan Sunderland dalam kemenangan 5-3 di EPL, sementara mereka juga membukukan kemenangan beruntun tanpa kebobolan dalam laga tandang melawan Man United dan Porto.

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Liverpool masih menyesuaikan diri dengan manajer baru

Meskipun Liverpool tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan secara keseluruhan di semua kompetisi, penampilan mereka di Premier League musim ini masih belum terlalu meyakinkan. Mereka memenangi dua pertandingan EPL terakhir di kandang lawan tanpa kebobolan, tetapi mencatat hasil imbang (2-2 vs Nottingham Forest dan 0-0 vs Fulham) dalam dua laga liga terakhir mereka di Anfield.

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • Pemberi assist terbanyak Cody Gakpo, Hugo Ekitike, dan Conor Bradley menjadi nama-nama penting yang absen jangka panjang karena cedera bagi Liverpool.
  • Phil Foden terkena skorsing untuk tim tamu setelah kartu merah melawan Man United.
  • City memenangi tiga pertemuan terakhir dengan agregat 9-1, tetapi hanya memenangi dua dari 16 kunjungan EPL terakhir mereka ke Anfield, meski mereka memang menang pada pertemuan yang sama musim lalu berkat gol telat Erling Haaland.
  • Striker Norwegia itu telah mencetak lima gol dalam tiga pertemuan terakhirnya melawan Liverpool.
Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Manchester City

Manajer

  • A. Iraola

Liverpool menatap pertandingan ini dengan jumlah pemain yang tidak tersedia cukup signifikan. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, dan Cody Gakpo semuanya masuk daftar cedera, membuat Iraola memiliki opsi terbatas di berbagai posisi. Pembaruan lebih lanjut diharapkan hadir saat klub mengevaluasi tingkat kebugaran setelah jeda internasional.

Maresca menghadapi persoalan pemilihan pemainnya sendiri di City. Antoine Semenyo dan Nico O'Reilly sama-sama cedera, sementara Phil Foden terkena skorsing. Kebugaran Haaland, yang ditarik keluar saat Norwegia kalah dari Portugal, tetap menjadi perhatian paling mendesak menjelang kick-off.

Performa

LIV

LIV - Performa

IPS
M0-2
ATM
M2-1
FUL
S0-0
TOT
M3-1
BOU
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MCI

MCI - Performa

COV
M1-0
POR
M0-2
MUN
M0-1
NOR
M5-0
SUN
M5-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Liverpool datang ke pertandingan ini dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 di kandang Bournemouth di Premier League, dan mereka juga meraih kemenangan atas Tottenham di Carabao Cup, Atletico Madrid di Liga Champions, dan Ipswich Town di liga. Hasil imbang didapat saat menghadapi Fulham, ketika tidak ada satu pun tim yang mencetak gol. Dalam lima pertandingan itu, Liverpool mencetak delapan gol dan kebobolan tiga, yang menunjukkan tim ini mampu menciptakan banyak peluang tetapi tidak selalu kokoh di lini belakang.

Catatan terbaru Manchester City lebih meyakinkan. Mereka memenangi lima pertandingan terakhir, mencetak 13 gol dalam prosesnya dan kebobolan enam. Rangkaian itu mencakup kemenangan 5-3 di liga atas Sunderland, kemenangan 5-0 di Carabao Cup melawan Norwich, serta kemenangan atas Manchester United dan Porto. City menunjukkan kapasitas untuk mencetak gol dengan bebas, meski angka pertahanan mereka dalam rangkaian itu menunjukkan bahwa mereka bukannya tanpa kelemahan.

Rekor head-to-head

Head to Head

LiverpoolSeriManchester City
2
0
3
FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
5Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terbaru kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 4-0 untuk Manchester City atas Liverpool di FA Cup pada April 2026. Sebelumnya, City menang 1-2 di Anfield di Premier League pada Februari 2026 dan meraih kemenangan kandang 3-0 pada November 2025. Kemenangan Liverpool dalam rangkaian ini terjadi pada Februari 2025, ketika City dikalahkan 2-0 di kandang, dan pada Desember 2024, saat Liverpool menang 2-0 di Anfield. Dalam lima pertemuan terbaru, City menang tiga kali dan Liverpool dua kali, dengan City mencetak 10 gol dan Liverpool empat gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Di klasemen Premier League, Manchester City berada di puncak menjelang pertandingan ini, sementara Liverpool menempati posisi keenam, memberi tim tuan rumah insentif tambahan untuk memangkas jarak dengan hasil positif di Anfield.

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