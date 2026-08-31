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Portman Road
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Pratinjau Premier League Ipswich Town vs Liverpool: Liverpool terus kebobolan gol

Ipswich Town
Liverpool
Premier League
V. Munoz
D. Szoboszlai

Pratinjau pertandingan komprehensif Ipswich vs Liverpool di Premier League pada Jumat malam. Kami membahas taktik, kabar tim, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 3
Portman Road

Ipswich Town vs Liverpool dimulai pada 4 September 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Ipswich Town vs Liverpool menjanjikan gol

Tractor Boys hadir untuk menghibur

Pertandingan tim pendatang baru Ipswich Town sejauh ini sudah sepadan dengan harga tiket masuk. Dua laga mereka sejauh ini menghasilkan 10 gol setelah kemenangan 2-1 atas Sunderland dan kekalahan 5-2 di Old Trafford melawan Manchester United. Menyerang mungkin bukan bentuk pertahanan terbaik mereka, tetapi jangan berharap Ipswich Town mundur saat Liverpool yang perkasa berkunjung ke Portman Road. Abdul Fatawu menjadi salah satu kekuatan kreatif paling menonjol dalam tim Gary O'Neil, dengan menciptakan tiga peluang sejauh ini dan menyumbang satu assist. Julio Enciso mencatat assist dalam kedua pertandingan Premier League sejauh ini.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Minim nirbobol Liverpool akan menjadi kekhawatiran

Pelatih baru Liverpool Ander Iraola ingin merapikan lini belakang setelah melihat timnya kebobolan empat kali dalam dua laga sejauh ini. Liverpool bermain imbang 2-2 di markas Newcastle dan kemudian mencatat skor yang sama melawan Nottingham Forest di Anfield pada akhir pekan. Kemampuan Liverpool mencetak gol telat untuk menyelamatkan satu poin di kedua pertandingan itu akan menjadi sedikit penghiburan bagi Iraola, yang melihat kompatriotnya Victor Munoz mencetak gol pertamanya untuk klub saat melawan Forest.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • Hanya Chelsea (12) dan Brighton (11) yang mencatat total gol lebih banyak daripada 10 gol yang tercipta dalam pertandingan Ipswich.
  • Jika ditarik sejak musim lalu, Liverpool tidak mencatat nirbobol dalam delapan pertandingan Premier League terakhir mereka.
  • Liverpool telah kebobolan 15 gol dalam delapan pertemuan EPL terakhir mereka.
  • Pemain Liverpool yang absen jangka panjang karena cedera adalah Hugo Ekitike dan Conor Bradley.

Perkiraan susunan pemain

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Ipswich Town vs Liverpool

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Ipswich Town
IPS
Formasi
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Liverpool
LIV
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Liverpool
LIV

Manajer

  • G. O'Neil

Gary O'Neil tidak bisa memainkan Azor Matusiwa, Jack Taylor, dan Jaden Philogene-Bidace karena cedera menjelang laga ini. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah, dan O'Neil belum mengonfirmasi susunan starter yang mungkin diturunkan. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Andoni Iraola menghadapi daftar absen yang panjang di kubu Liverpool. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic, dan Giovanni Leoni semuanya dipastikan absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang berlaku, dan Liverpool juga belum mengonfirmasi proyeksi susunan XI mereka.

Performa

IPS

IPS - Performa

RAY
M3-0
FCU
M2-4
SUN
M2-1
LEI
M3-1
MUN
K5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LIV

LIV - Performa

ASM
K2-3
COM
S0-0
COM
M2-0
NEW
S2-2
NFO
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Ipswich menatap pertandingan ini dengan tiga kemenangan dan satu kekalahan dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-2 dari Manchester United di Premier League pada 30 Agustus, hasil yang mengakhiri rentetan tiga kemenangan beruntun. Sebelum kekalahan itu, tim O'Neil mengalahkan Leicester City 3-1 di Carabao Cup dan Sunderland 2-1 di liga. Lima pertandingan terakhir mereka juga mencakup kemenangan tandang 4-2 atas Union Berlin dan kemenangan uji coba 3-0 atas Rayo Vallecano.

Liverpool meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 di markas Nottingham Forest di Premier League pada 29 Agustus. Tim Iraola juga bermain imbang 2-2 di markas Newcastle United pada laga pembuka liga dan mengalahkan Como 2-0 dalam laga persahabatan pramusim, meski mereka juga kalah 2-3 dari Monaco dan imbang 0-0 dengan Como dalam laga pemanasan sebelumnya. Liverpool mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

Ipswich TownSeriLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
FT
1Gol yang Dicetak17
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi pada 25 Januari 2025, ketika Liverpool mengalahkan Ipswich Town 4-1 di Anfield dalam ajang Premier League. Sebelumnya, Ipswich menjamu Liverpool di Portman Road pada 17 Agustus 2024, dengan Liverpool menang 2-0. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Liverpool unggul jelas dengan tiga kemenangan berbanding tidak ada untuk Ipswich, serta dua hasil imbang, dan hanya kebobolan satu kali dalam dua pertemuan Premier League terbaru.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
M
M
2
Hull CityHull CityHUL
220030+36
M
M
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
M
M
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
S
M
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
M
S
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
S
M
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
S
M
8
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
M
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
M
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
M
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
S
S
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
S
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
S
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Dalam klasemen Premier League, Ipswich Town saat ini berada di posisi ke-12, dengan Liverpool satu tingkat di bawah mereka di posisi ke-13.

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