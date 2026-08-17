Pratinjau Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: Semua yang perlu Anda ketahui

Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 1 23 Agu 2026 - 09.00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion dan Aston Villa akan kick-off pada 23 Agustus 2026 pukul 13.00 GMT (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

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Pekan pertama yang membara di Amex

Brighton & Hove Albion membuka kampanye Premier League 2026/27 mereka dengan menjamu Aston Villa di American Express Stadium. Dengan kedua klub memiliki ambisi besar untuk lolos ke kompetisi Eropa dan menjaga stabilitas domestik, kemenangan pada hari pembuka di pesisir selatan menawarkan peluang langsung untuk menegaskan pesan psikologis untuk panjangnya musim liga yang ada di depan.

Kemenangan kandang dominan Brighton di pramusim membangun momentum musim panas

Brighton memasuki akhir pekan pembuka setelah menjalani rangkaian pramusim yang mengesankan. Setelah laga uji coba terjadwal mereka melawan FC Annecy dibatalkan pada akhir Juli, Brighton meraih tiga kemenangan beruntun di kandang. Mereka membuka Agustus dengan menundukkan tim Ligue 1 RC Strasbourg 4-3, lalu melanjutkannya dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas AS Roma, dan menuntaskan persiapan mereka pada 15 Agustus dengan kemenangan tenang 1-0 atas Bologna.

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Ujian berat Aston Villa melawan elite Eropa

Aston Villa melangkah ke pekan pertama setelah menjalani jadwal musim panas yang intens dan menguji kedalaman skuad mereka di berbagai kompetisi. Tim asuhan Unai Emery meraih kemenangan nyaman dalam laga uji coba atas Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1), dan BG Pathum United (3-1). Namun, Villa menghadapi persaingan ketat level tinggi menjelang akhir persiapan, kalah tipis dari Bayern Munich (2-1), Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup (2-1), dan Borussia Mönchengladbach (2-1) dalam pemanasan terakhir mereka pada 15 Agustus.

Sejarah pertemuan: Duel sengit di pesisir

Pertemuan-pertemuan terkini antara Brighton dan Aston Villa secara konsisten menghadirkan laga ketat dan taktis. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Februari 2026, Villa meraih kemenangan tipis 1-0 di Villa Park lewat gol bunuh diri pada menit ke-86. Dengan kedua tim sama-sama mengandalkan transisi cepat dari sisi sayap dan jebakan pressing yang terstruktur, laga pembuka musim pada Minggu menjanjikan margin yang sangat tipis, ketika satu kesalahan saja bisa menjadi penentu.

Berita tim & skuad

Manajer Brighton Fabian Hurzeler tidak bisa diperkuat sejumlah pemain tim utama untuk pertandingan ini. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba, dan Yankuba Minteh semuanya tercatat mengalami cedera, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi jelang kick-off. Pembaruan akan ditambahkan mendekati pertandingan.

Pelatih Aston Villa Unai Emery menghadapi tantangan seleksi pemainnya sendiri. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi, dan Alejandro Garnacho semuanya menepi karena cedera. Belum ada starting XI perkiraan yang diumumkan, dan berita tim akan diperbarui ketika tersedia.

Performa

Brighton datang dengan performa pramusim yang kuat, memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan 3-0 dari Manchester United pada laga terakhir Premier League musim lalu. Tim asuhan Hurzeler mencetak 12 gol dalam empat kemenangan pramusim mereka, termasuk kemenangan beruntun 4-3 atas Strasbourg dan hasil 3-0 melawan Roma, sembari hanya kebobolan tiga kali dalam empat laga tersebut.

Catatan terbaru Aston Villa menceritakan kisah yang berbeda. Tim asuhan Emery hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka, yaitu kemenangan 3-1 atas BG Pathum United di Thailand. Mereka kalah dari Real Sociedad, Bayern Munich, Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, dan Borussia Moenchengladbach, kebobolan sembilan gol dalam empat kekalahan itu sembari hanya mencetak lima gol.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Aston Villa mengalahkan Brighton 1-0 di Villa Park dalam ajang Premier League. Sebelumnya, Brighton menjamu Villa pada Desember 2025 dalam thriller tujuh gol, dengan Villa bangkit dari ketertinggalan untuk menang 4-3 di American Express Community Stadium. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Villa sedikit unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Brighton, dengan satu hasil imbang. Villa telah mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Brighton mencetak tujuh.