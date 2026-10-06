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Pratinjau Premier League Arsenal vs Leeds United: Semua yang perlu Anda ketahui

Premier League
Arsenal
Leeds United
B. Saka

Pratinjau lengkap pertandingan Arsenal vs Leeds saat Premier League kembali bergulir setelah jeda internasional yang panjang. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan lainnya.

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Premier League - Pekan 6
Emirates Stadium

Arsenal vs Leeds United akan kick-off pada 10 Oktober 2026 pukul 07.30 EST dan 11.30 GMT.

Juara Arsenal berupaya bangkit dari kekecewaan melawan Brighton

Juara bertahan Arsenal menutup laga terakhir dengan catatan pahit setelah kalah 3-0 dari Brighton sebelum jeda internasional yang panjang. Mikel Arteta memiliki hampir tiga pekan untuk memikirkan kekalahan itu, ketika ia mengakui timnya kalah di semua aspek. Mereka masih berada di posisi yang cukup bagus, dengan empat kemenangan dari lima laga dan hanya tertinggal tiga poin dari pemuncak kontroversial Man City. Manajer Arteta perlu memantau kondisi Christos Tzolis dan Kai Havertz, yang sama-sama mengalami cedera saat bertugas di UEFA Nations League.

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALGetty Images

Leeds bisa menunjukkan kemampuan mereka

Leeds menjadi satu dari lima tim yang masih belum terkalahkan di liga bersama Manchester City, Brentford, Liverpool, dan Everton. Hasil imbang tanpa gol melawan Crystal Palace pada laga terakhir merupakan hasil seri ketiga mereka musim ini. Namun, catatan terbaru mereka melawan Arsenal buruk.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • Arsenal memenangkan enam pertemuan terakhir di Premier League dengan agregat 20-3.
  • Viktor Gyokeres mencetak gol untuk Swedia dalam enam penampilan internasional beruntun dan bisa tampil sebagai starter untuk Arsenal di sini.
  • Kiper Leeds James Trafford mencatat rata-rata empat penyelamatan per pertandingan sejauh musim ini setelah kepindahannya dengan nilai besar dari Man City.

Perkiraan susunan pemain

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Leeds United

Manajer

  • M. Arteta

Arsenal menatap laga ini dengan jumlah pemain absen yang signifikan. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, dan Christos Tzolis semuanya masuk daftar cedera, membuat Arteta kehilangan sejumlah pemain penting di area pertahanan dan lini tengah. Pembaruan skuad diperkirakan akan tersedia lebih dekat ke waktu kick-off.

Leeds tanpa Mateo Joseph, Joe Rodon, dan Harry Wilson karena cedera. Farke perlu mengelola situasi dengan absennya para pemain tersebut, meski saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu.

Performa

ARS

ARS - Performa

CHE
M2-1
NAP
M0-1
SUN
M0-2
IPS
M2-4
BHA
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LEE

LEE - Performa

BRE
S1-1
BHA
S1-1
CHE
K6-3
NEW
M4-1
CRY
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Arsenal memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, kalah sekali dan meraih satu kemenangan di Carabao Cup. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-0 dari Brighton di Premier League, hasil yang akan membuat Arteta khawatir. Sebelumnya, mereka menang 0-2 di kandang Sunderland dan meraih kemenangan 0-1 di markas SSC Napoli di Liga Champions, yang menunjukkan bahwa catatan tandang mereka di Eropa lebih kuat daripada performa kandang domestik mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Leeds tidak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir mereka di Premier League, terakhir bermain imbang 0-0 di markas Crystal Palace. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-1 atas Newcastle United, dan mereka telah tiga kali bermain imbang dari total lima pertandingan. Tim asuhan Farke telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi menunjukkan kemampuan untuk mencetak gol dengan leluasa ketika peluang muncul.

Rekor head-to-head

Head to Head

ArsenalSeriLeeds United
5
0
0
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
16Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Januari 2026, ketika Arsenal mengalahkan Leeds United 4-0 di Elland Road dalam ajang Premier League. Sebelumnya, Arsenal menang 5-0 di Emirates pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Arsenal menang empat kali dan Leeds sekali, dengan Arsenal mencetak 16 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam laga-laga tersebut.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Arsenal berada di posisi kedua klasemen Premier League, sementara Leeds di urutan kelima. Selisih antara kedua tim cukup tipis sehingga keduanya akan memandang laga ini sebagai pertandingan dengan implikasi nyata terhadap posisi akhir mereka di paruh atas klasemen.

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