Pratinjau Premier League Arsenal vs Leeds United: Semua yang perlu Anda ketahui

Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 07.30 Emirates Stadium

Arsenal vs Leeds United akan kick-off pada 10 Oktober 2026 pukul 07.30 EST dan 11.30 GMT.

Juara Arsenal berupaya bangkit dari kekecewaan melawan Brighton

Juara bertahan Arsenal menutup laga terakhir dengan catatan pahit setelah kalah 3-0 dari Brighton sebelum jeda internasional yang panjang. Mikel Arteta memiliki hampir tiga pekan untuk memikirkan kekalahan itu, ketika ia mengakui timnya kalah di semua aspek. Mereka masih berada di posisi yang cukup bagus, dengan empat kemenangan dari lima laga dan hanya tertinggal tiga poin dari pemuncak kontroversial Man City. Manajer Arteta perlu memantau kondisi Christos Tzolis dan Kai Havertz, yang sama-sama mengalami cedera saat bertugas di UEFA Nations League.

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Leeds bisa menunjukkan kemampuan mereka

Leeds menjadi satu dari lima tim yang masih belum terkalahkan di liga bersama Manchester City, Brentford, Liverpool, dan Everton. Hasil imbang tanpa gol melawan Crystal Palace pada laga terakhir merupakan hasil seri ketiga mereka musim ini. Namun, catatan terbaru mereka melawan Arsenal buruk.

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Statistik kunci & kabar cedera

Arsenal memenangkan enam pertemuan terakhir di Premier League dengan agregat 20-3.

Viktor Gyokeres mencetak gol untuk Swedia dalam enam penampilan internasional beruntun dan bisa tampil sebagai starter untuk Arsenal di sini.

Kiper Leeds James Trafford mencatat rata-rata empat penyelamatan per pertandingan sejauh musim ini setelah kepindahannya dengan nilai besar dari Man City.

Perkiraan susunan pemain

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Kabar tim & skuad

Arsenal menatap laga ini dengan jumlah pemain absen yang signifikan. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, dan Christos Tzolis semuanya masuk daftar cedera, membuat Arteta kehilangan sejumlah pemain penting di area pertahanan dan lini tengah. Pembaruan skuad diperkirakan akan tersedia lebih dekat ke waktu kick-off.

Leeds tanpa Mateo Joseph, Joe Rodon, dan Harry Wilson karena cedera. Farke perlu mengelola situasi dengan absennya para pemain tersebut, meski saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu.

Performa

Arsenal memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, kalah sekali dan meraih satu kemenangan di Carabao Cup. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-0 dari Brighton di Premier League, hasil yang akan membuat Arteta khawatir. Sebelumnya, mereka menang 0-2 di kandang Sunderland dan meraih kemenangan 0-1 di markas SSC Napoli di Liga Champions, yang menunjukkan bahwa catatan tandang mereka di Eropa lebih kuat daripada performa kandang domestik mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Leeds tidak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir mereka di Premier League, terakhir bermain imbang 0-0 di markas Crystal Palace. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-1 atas Newcastle United, dan mereka telah tiga kali bermain imbang dari total lima pertandingan. Tim asuhan Farke telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi menunjukkan kemampuan untuk mencetak gol dengan leluasa ketika peluang muncul.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Januari 2026, ketika Arsenal mengalahkan Leeds United 4-0 di Elland Road dalam ajang Premier League. Sebelumnya, Arsenal menang 5-0 di Emirates pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Arsenal menang empat kali dan Leeds sekali, dengan Arsenal mencetak 16 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam laga-laga tersebut.

Klasemen

Arsenal berada di posisi kedua klasemen Premier League, sementara Leeds di urutan kelima. Selisih antara kedua tim cukup tipis sehingga keduanya akan memandang laga ini sebagai pertandingan dengan implikasi nyata terhadap posisi akhir mereka di paruh atas klasemen.