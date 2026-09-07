SSC Napoli vs Arsenal: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 1 9 Sep 2026 - 15.00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli dan Arsenal akan kick-off pada 9 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Laga besar Eropa di bawah sorot lampu Naples

SSC Napoli kembali ke kandang untuk menjamu raksasa Inggris Arsenal di Stadio Diego Armando Maradona dalam laga pembuka kampanye fase liga Liga Champions UEFA mereka. Setelah menelan kekalahan domestik yang menyakitkan pada akhir pekan, Partenopei berupaya memanfaatkan dukungan penuh suporter kandang untuk bangkit dan mengamankan poin-poin penting sejak awal. Bagi Arsenal, bertandang ke Italia dengan catatan liga yang sempurna menjadi peluang emas untuk menegaskan diri sebagai kandidat kuat grup sejak peluit pertama.

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Drama akhir Partenopei di San Siro

SSC Napoli memasuki laga Rabu malam dengan keinginan memperbaiki celah di lini belakang setelah menderita kekalahan dramatis 3-2 saat tandang ke markas Inter Milan di Serie A pada Matchday 3 (5 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Matteo Politano dan Rasmus Højlund mencetak gol pada awal babak kedua untuk memberi Napoli keunggulan meyakinkan 2-0. Namun, Inter membalas dengan tiga gol tanpa balas, yang ditutup oleh gol penentu kemenangan pada menit ke-90 dari Lautaro Martínez, membuat tim asuhan Massimiliano Allegri pulang tanpa poin dan ingin segera mendapatkan kembali keseimbangan struktur permainan mereka.

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Havertz & Ødegaard pimpin kebangkitan Arsenal di derby

Arsenal bertandang ke Naples dengan momentum maksimal setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas rival sesama London, Chelsea, di Emirates Stadium dalam laga Premier League pada Matchday 3 (6 September). Sempat kebobolan pada menit kedua, tim asuhan Mikel Arteta bangkit saat Kai Havertz menyamakan kedudukan sebelum kapten Martin Ødegaard mencetak gol penentu kemenangan tidak lama setelah turun minum. Kemenangan ini memperpanjang start domestik sempurna Arsenal menjadi tiga kemenangan beruntun, memperlihatkan ketangguhan dan kematangan taktis yang dibutuhkan untuk malam-malam berat di Eropa.

Taruhan di Stadio Diego Armando Maradona: Ujian Eropa bertekanan tinggi

Pertemuan antara kedua tim ini menghadirkan filosofi taktik yang kontras, dengan skema serangan balik langsung Napoli menantang kontrol penguasaan bola Arsenal yang metodis. Duel fisik antara Rasmus Højlund dan Gabriel Magalhães akan menjadi sorotan utama, sementara duet lini tengah Arsenal, Declan Rice dan Martin Ødegaard, berupaya mengatur tempo permainan melawan Stanislav Lobotka. Dengan margin yang sangat tipis menentukan langkah di format Liga Champions yang diperluas, duel Rabu ini menjanjikan drama intens sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Massimiliano Allegri menangani Napoli untuk pertandingan ini, meski belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan belum ada perkiraan susunan pemain yang dirilis. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off saat klub memberikan kabar resmi skuad.

Mikel Arteta menyiapkan tim Arsenal-nya dengan informasi terkonfirmasi yang juga masih terbatas untuk saat ini. Belum ada cedera atau skorsing yang secara resmi dicantumkan, dan belum ada proyeksi starting XI yang dirilis. Kabar tim lebih lanjut diperkirakan akan datang menjelang pertandingan.

Performa

Napoli menjalani pertandingan ini dengan catatan W-W-D-W-L dalam lima laga terakhir mereka, meski dua dari kemenangan itu datang di laga pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Como di Serie A pada 30 Agustus, kekalahan yang datang setelah kemenangan tandang positif 2-0 di markas Genoa pada pekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Napoli mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kemenangan pramusim 6-2 atas Aris Thessaloniki menjadi hasil paling menonjol dari sisi produktivitas serangan.

Arsenal datang dengan lima kemenangan dari lima pertandingan di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang Aston Villa dalam laga Premier League pada 31 Agustus, dan mereka belum kehilangan satu poin pun sejak musim dimulai. Arsenal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu kali, sambil mempertahankan catatan pertahanan yang kuat sepanjang periode itu. Dua clean sheet beruntun di sepakbola kompetitif menegaskan soliditas yang dibangun Arteta di lini belakang.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Europa pada 18 April 2019, ketika Arsenal menang 1-0 di Diego Armando Maradona Stadium untuk memastikan kelolosan mereka. Arsenal memenangi kedua leg pada duel itu, setelah lebih dulu mengalahkan Napoli 2-0 di Emirates sepekan sebelumnya. Kedua klub juga bertemu di fase grup Liga Champions pada 2013, dengan kedua tim tuan rumah sama-sama menang 2-0 pada laga masing-masing. Dari lima pertemuan yang tercatat, masing-masing tim meraih dua kemenangan dengan satu laga berakhir imbang.