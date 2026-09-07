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Pratinjau Napoli vs Arsenal di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

SSC Napoli vs Arsenal
Champions League
SSC Napoli
Arsenal

Pratinjau pertandingan komprehensif SSC Napoli vs Arsenal di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil liga domestik akhir pekan ini, performa terkini, dan sorotan utama jelang bentrokan Rabu malam ini di Stadio Diego Armando Maradona.

SSC Napoli vs Arsenal: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 1
Diego Armando Maradona

SSC Napoli dan Arsenal akan kick-off pada 9 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Laga besar Eropa di bawah sorot lampu Naples

SSC Napoli kembali ke kandang untuk menjamu raksasa Inggris Arsenal di Stadio Diego Armando Maradona dalam laga pembuka kampanye fase liga Liga Champions UEFA mereka. Setelah menelan kekalahan domestik yang menyakitkan pada akhir pekan, Partenopei berupaya memanfaatkan dukungan penuh suporter kandang untuk bangkit dan mengamankan poin-poin penting sejak awal. Bagi Arsenal, bertandang ke Italia dengan catatan liga yang sempurna menjadi peluang emas untuk menegaskan diri sebagai kandidat kuat grup sejak peluit pertama.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Drama akhir Partenopei di San Siro

SSC Napoli memasuki laga Rabu malam dengan keinginan memperbaiki celah di lini belakang setelah menderita kekalahan dramatis 3-2 saat tandang ke markas Inter Milan di Serie A pada Matchday 3 (5 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Matteo Politano dan Rasmus Højlund mencetak gol pada awal babak kedua untuk memberi Napoli keunggulan meyakinkan 2-0. Namun, Inter membalas dengan tiga gol tanpa balas, yang ditutup oleh gol penentu kemenangan pada menit ke-90 dari Lautaro Martínez, membuat tim asuhan Massimiliano Allegri pulang tanpa poin dan ingin segera mendapatkan kembali keseimbangan struktur permainan mereka.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz & Ødegaard pimpin kebangkitan Arsenal di derby

Arsenal bertandang ke Naples dengan momentum maksimal setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas rival sesama London, Chelsea, di Emirates Stadium dalam laga Premier League pada Matchday 3 (6 September). Sempat kebobolan pada menit kedua, tim asuhan Mikel Arteta bangkit saat Kai Havertz menyamakan kedudukan sebelum kapten Martin Ødegaard mencetak gol penentu kemenangan tidak lama setelah turun minum. Kemenangan ini memperpanjang start domestik sempurna Arsenal menjadi tiga kemenangan beruntun, memperlihatkan ketangguhan dan kematangan taktis yang dibutuhkan untuk malam-malam berat di Eropa.

Taruhan di Stadio Diego Armando Maradona: Ujian Eropa bertekanan tinggi

Pertemuan antara kedua tim ini menghadirkan filosofi taktik yang kontras, dengan skema serangan balik langsung Napoli menantang kontrol penguasaan bola Arsenal yang metodis. Duel fisik antara Rasmus Højlund dan Gabriel Magalhães akan menjadi sorotan utama, sementara duet lini tengah Arsenal, Declan Rice dan Martin Ødegaard, berupaya mengatur tempo permainan melawan Stanislav Lobotka. Dengan margin yang sangat tipis menentukan langkah di format Liga Champions yang diperluas, duel Rabu ini menjanjikan drama intens sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain SSC Napoli vs Arsenal

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SSC Napoli
NAP
Formasi
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Arsenal
ARS
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Arsenal
ARS

Manajer

  • M. Allegri

Massimiliano Allegri menangani Napoli untuk pertandingan ini, meski belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan belum ada perkiraan susunan pemain yang dirilis. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off saat klub memberikan kabar resmi skuad.

Mikel Arteta menyiapkan tim Arsenal-nya dengan informasi terkonfirmasi yang juga masih terbatas untuk saat ini. Belum ada cedera atau skorsing yang secara resmi dicantumkan, dan belum ada proyeksi starting XI yang dirilis. Kabar tim lebih lanjut diperkirakan akan datang menjelang pertandingan.

Performa

NAP

NAP - Performa

CEL
S1-1
ARI
M6-2
GEN
M0-2
COM
K1-2
INT
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ARS

ARS - Performa

COM
M1-1
MCI
M3-0
COV
M3-0
AVL
M0-1
CHE
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Napoli menjalani pertandingan ini dengan catatan W-W-D-W-L dalam lima laga terakhir mereka, meski dua dari kemenangan itu datang di laga pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Como di Serie A pada 30 Agustus, kekalahan yang datang setelah kemenangan tandang positif 2-0 di markas Genoa pada pekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Napoli mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kemenangan pramusim 6-2 atas Aris Thessaloniki menjadi hasil paling menonjol dari sisi produktivitas serangan.

Arsenal datang dengan lima kemenangan dari lima pertandingan di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang Aston Villa dalam laga Premier League pada 31 Agustus, dan mereka belum kehilangan satu poin pun sejak musim dimulai. Arsenal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu kali, sambil mempertahankan catatan pertahanan yang kuat sepanjang periode itu. Dua clean sheet beruntun di sepakbola kompetitif menegaskan soliditas yang dibangun Arteta di lini belakang.

Rekor head-to-head

Head to Head

SSC NapoliSeriArsenal
1
1
3
Europa League
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Champions League
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Club Friendlies
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FT
4Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Europa pada 18 April 2019, ketika Arsenal menang 1-0 di Diego Armando Maradona Stadium untuk memastikan kelolosan mereka. Arsenal memenangi kedua leg pada duel itu, setelah lebih dulu mengalahkan Napoli 2-0 di Emirates sepekan sebelumnya. Kedua klub juga bertemu di fase grup Liga Champions pada 2013, dengan kedua tim tuan rumah sama-sama menang 2-0 pada laga masing-masing. Dari lima pertemuan yang tercatat, masing-masing tim meraih dua kemenangan dengan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Lolos ke 16 besar

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