Pratinjau Liverpool vs Arsenal di Liga Primer Inggris

Premier League - Pekan 9 1 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Liverpool vs Arsenal dimulai pada Minggu, 1 November pukul 15.30 EST dan 19.30 GMT.

Angkernya Anfield menanti sang juara

Setelah awal musim yang relatif tidak konsisten di bawah Andoni Iraola, Liverpool kini menjadi salah satu tim dengan performa terbaik di Inggris. Termasuk kemenangan lewat adu penalti atas Chelsea di Piala Liga Inggris, Liverpool telah meraih lima kemenangan beruntun dan mencetak 15 gol dalam periode tersebut. Salah satu catatan apik akan terhenti dalam laga ini: tuan rumah telah menang tiga kali berturut-turut di Anfield, sementara tim tamu asuhan Arteta memenangi lima dari enam laga tandang terakhir mereka di Liga Primer Inggris.

Getty Images

Arsenal uji kelayakan sebagai penantang gelar di Anfield

Juara Liga Primer Inggris Arsenal mengawali musim dengan gemilang, memenangi delapan dari sembilan pertandingan. Satu-satunya noda adalah kekalahan 3-0 di markas Brighton sebelum jeda internasional terakhir. Namun, mereka merespons dengan sangat baik lewat tiga kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris atas Leeds, Nottingham Forest, dan Everton. Meski begitu, tidak semuanya berjalan sempurna. Arsenal bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Liga Champions dan secara mengejutkan kalah dari Fleetwood Town, tim divisi keempat, di Piala Liga Inggris. Kartu merah yang diterima remaja Max Dowman dalam kekalahan lewat adu penalti itu membuat pemain berbakat berusia 16 tahun tersebut absen dalam tiga pertandingan domestik, dimulai dari laga ini. Arsenal belum pernah memenangi pertandingan Liga Primer Inggris di Anfield sejak 2012, tanpa kemenangan dalam 13 kunjungan.

Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

Arsenal belum pernah menang dalam pertandingan Liga Primer Inggris di Anfield sejak September 2012.

Tim juara asuhan Mikel Arteta belum meraih kemenangan dalam empat pertemuan dengan Liverpool, meski tiga di antaranya berakhir imbang.

Liverpool kehilangan dua pemain yang cedera, Víctor Muñoz dan Dominik Szoboszlai, sementara Arsenal harus bermain tanpa Bukayo Saka, William Saliba, serta Dowman yang menjalani skorsing.

Kabar tim dan skuad

Performa

Rekor pertemuan