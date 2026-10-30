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Pratinjau Liverpool vs Arsenal di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Dowman

Pratinjau lengkap laga Liverpool kontra Arsenal di Liga Primer Inggris di Anfield. Arsenal sudah lama tak menang di stadion ini, tetapi bisakah mereka mengakhiri penantian itu?

Pratinjau Liverpool vs Arsenal di Liga Primer Inggris

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Premier League - Pekan 9
Anfield

Liverpool vs Arsenal dimulai pada Minggu, 1 November pukul 15.30 EST dan 19.30 GMT.

Angkernya Anfield menanti sang juara

Setelah awal musim yang relatif tidak konsisten di bawah Andoni Iraola, Liverpool kini menjadi salah satu tim dengan performa terbaik di Inggris. Termasuk kemenangan lewat adu penalti atas Chelsea di Piala Liga Inggris, Liverpool telah meraih lima kemenangan beruntun dan mencetak 15 gol dalam periode tersebut. Salah satu catatan apik akan terhenti dalam laga ini: tuan rumah telah menang tiga kali berturut-turut di Anfield, sementara tim tamu asuhan Arteta memenangi lima dari enam laga tandang terakhir mereka di Liga Primer Inggris.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

Arsenal uji kelayakan sebagai penantang gelar di Anfield

Juara Liga Primer Inggris Arsenal mengawali musim dengan gemilang, memenangi delapan dari sembilan pertandingan. Satu-satunya noda adalah kekalahan 3-0 di markas Brighton sebelum jeda internasional terakhir. Namun, mereka merespons dengan sangat baik lewat tiga kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris atas Leeds, Nottingham Forest, dan Everton. Meski begitu, tidak semuanya berjalan sempurna. Arsenal bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Liga Champions dan secara mengejutkan kalah dari Fleetwood Town, tim divisi keempat, di Piala Liga Inggris. Kartu merah yang diterima remaja Max Dowman dalam kekalahan lewat adu penalti itu membuat pemain berbakat berusia 16 tahun tersebut absen dalam tiga pertandingan domestik, dimulai dari laga ini. Arsenal belum pernah memenangi pertandingan Liga Primer Inggris di Anfield sejak 2012, tanpa kemenangan dalam 13 kunjungan.

Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Arsenal belum pernah menang dalam pertandingan Liga Primer Inggris di Anfield sejak September 2012.
  • Tim juara asuhan Mikel Arteta belum meraih kemenangan dalam empat pertemuan dengan Liverpool, meski tiga di antaranya berakhir imbang.
  • Liverpool kehilangan dua pemain yang cedera, Víctor Muñoz dan Dominik Szoboszlai, sementara Arsenal harus bermain tanpa Bukayo Saka, William Saliba, serta Dowman yang menjalani skorsing.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Arsenal

4-2-3-1
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Liverpool
LIV
Formasi
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoM. ZubimendiM. ZubimendiM. OedegaardM. OedegaardV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

Susunan Pemain Utama

Arsenal

Manajer

  • A. Iraola
  • M. Arteta

Performa

LIV

LIV - Performa

LAS
M3-6
BRE
M1-2
VIL
M4-3
BHA
M2-0
CHE
M1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ARS

ARS - Performa

LIL
M3-0
NFO
M0-1
FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan

Head to Head

LiverpoolSeriArsenal
2
3
0
Premier League
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Arsenal
ARS
0
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Liverpool
LIV
0
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Club Friendlies
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
K
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
M
M
M
K
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
M
M
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
M
M
K
M
S
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
M
M
K
S
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
S
K
S
M
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
S
S
K
S
M
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
M
K
K
M
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
M
M
S
M
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
S
K
S
K
S
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
S
M
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
S
K
M
K
M
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
M
M
K
K
S
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
M
M
S
K
S
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
M
M
K
S
S
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
K
S
S
S
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
M
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
S
K
K
K
M
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
M
M
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
S
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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